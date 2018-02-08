擔任新創點火 國發基金尋輔導團拓案源

2018-02-08 15:05 中央社 台北8日電



為主動積極扮演資金點火角色及擴大投資新創事業，國發會表示，國發基金將從國際創投合作、加強新創投資及主動拓展等3大構面調整，將從民間找來輔導團搜尋投資案源。

國家發展委員會今天召開委員會議，邀請行政院國家發展基金針對投資策略調整進行報告。

國發基金管理會副執行秘書蘇來守表示，為扮演資金點火角色及擴大投資新創事業，國發基金將從強化國際創投合作、加強新創企業投資及主動積極拓展案源等3大構面調整對新創事業投資策略。

蘇來守指出，國發基金針對強化國際創投合作部分，要加強國際鏈結並簡化審議流程。

蘇來守解釋，將來只要符合引進國際資金、投資台灣新創企業或協助國內新創企業拓展國際市場等5要項之一，申請國發基金參與投資比率與金額就不受募資規模30%或新台幣10億元限制。

蘇來守表示，針對簡化審議流程，未來創業團隊只要準備營業計畫書或募資說明書等相關文件就可提出申請。

蘇來守指出，國發基金對新創企業投資投資金額上限從500萬元，將調整為1000萬元。而原本新創事業者要用國發基金帳列投資餘額的3倍買回國發基金持股，也調整為1.5倍。

為增加投資誘因，國發基金也調整審議通過門檻，一般案件通過門檻調整為出席委員過半數同意，利害關係案件調整為出席委員2/3以上同意。

蘇來守說，國發基金希望化被動為主動，積極尋找值得投資的案源，主動拜訪新創業者、得獎企業、國內外創業投資事業、天使投資人、公協會、私募股權基金等，並與產業主管機關、地方政府及地方創生產業密切合作。

蘇來守補充，國發基金希望委託具有創業或投資經驗人士的輔導團，借助民間專業，協助國發基金搜尋投資案源，也提供被投資新創事業經營輔導，增強國發基金投資能量。