影／張忠謀對張淑芬說「我早該給你一個基金會」

2018-02-08 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



教育部國教署與台積電慈善基金會8日舉辦「把愛送出去─暖家傳孝」記者會，用一年的時間，樹立了企業與政府合作共好的典範。台積電慈善基金會董事長張淑芬透露，大約兩個月前，她的夫婿、台積電董事長張忠謀對她說，「我早就該給你一個基金會，你可以做得更大。」

原來，張忠謀一直以為張淑芬只是在參與台積電志工社的活動、當志工，沒想到張淑芬可以整合各界力量，發揮更大效益。張忠謀說：「你可以做得更大，台積電可以來支持你」。

8日是台積電慈善基金會的一個新階段，由於社會高齡化及環境的快速變遷，孝道觀逐漸式微，如何從根本教育解決，維護高齡長輩的生活品質與尊嚴，進而建立美善社會，是現今社會亟需面對的課題。有鑑於此，教育部國教署與台積電慈善基金會聯手，大力倡導孝道推廣，重建傳統的家庭核心價值。

為了將傳統孝道在校園扎根，國教署已訂定系列推動方案，並於去年年底率先完成教材編寫，分送全國各小學全面推廣。國教數署長邱乾國表示，孝道教育將從家庭為起點，以契合社會現代化變遷的脈絡下進行系列性、全面性的完整規劃，在高級中等以下學校落實推展。他說，張淑芬為促成孝道教育的重要推手，帶領台積電慈善基金會發揮「散播愛的影響力」，持續傾聽社會需求，「推廣孝道」是台積電慈善基金會落實企業社會責任的主軸之一。

張淑芬指出，我們的起心動念是從第一線關懷獨居老人時開始的，握著他們的手，從他們的眼神之中就能感受到他們對陪伴的深切渴望，所以我相信孝道是改變社會的起點，只有家裡熱了，才有能力去愛別人。因此，我們想從教育種下孝的種子，從學校自幼扎根，未來台積電志工將全力配合教育部的孝道教材與相關訓練，走入校園，透過閱讀說故事，推廣孝道讓倫理在孩子的心中扎根。

同時，我們也呼籲社會上其他受到感動的企業志工一起來共襄盛舉，推廣孝道。感謝教育部以及國教署的領導，我們真的做到了許多的進展，我們在做的事都是在努力提升社會向上的力量，我們會繼續努力下去。