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中科四期拚環評過關 創造2.5萬工作機會

2018-02-08 13:39中央社 台北8日電

中科四期二林科學園區二階環評通過專案小組審查，送環評大會通過後，目標上半年通過環評，中科今天表示，未來二林園區將可提供2萬5000個工作機會，希望上半年能夠通過環評。

位於彰化縣二林鎮的中部科學工業園區二林園區占地約630公頃，2009年開工，當時有友達、華邦、華映、和大、旭東、科風及帝寶等大廠表達進駐意願，但遭當地居民及環保團體抗爭並展開訴訟，台北高等行政法院2013年認定開發案違法，撤銷開發許可，之後進入二階環評。

中部科學工業園區管理局將二林園區轉型成以精密機械、生醫為主園區，避免半導體等廠商進駐後，出現用水不足的狀況，二林園區二階環評，昨天環保署第2次專案小組初審會議審查建議通過，中科需補齊環評書件，送環評大會審議。

中科局長陳銘煌今天接受中央社訪問說，中科台中大肚等園區都已供不應求，很多廠商對二林園區表達高度進駐意願，這次通過專案小組審查，代表相關討論議題不會再增加，環評大會是就小組討論內容審查，不過小組審查時，要求使用再生水、廢棄物減量再利用、接駁車使用電動車等規範標準，中科預計3月底整理後完成環評書件，送到環評大會審議，希望今年上半年可以通過，讓廠商盡快進駐建廠。

陳銘煌表示，二林園區扣除公共設施、綠地等建物，可用面積約342公頃，預計可望提供2萬5000個工作機會，目前已經核定14家廠商在環評通過後進駐，投資金額新台幣536億元，面積128公頃，陸續還有眾多廠商正在商談，中科還在審核當中。

環評中科環保
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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