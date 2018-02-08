投顧：中國股市轉型 後市持續看好

2018-02-08 13:29 中央社 台北8日電



國泰投顧今天表示，近期中國大陸股市隨國際市場回檔，基於經濟轉型、政策改革、總體企業獲利持續回升，且成長率與股價評價都相對優於新興市場，後市依然持續看好。

國泰投顧新聞稿指出，2018年中國股市持續保有雙位數的獲利成長，根據IBES截至1月23日資料，上海A股指數整體每股盈餘成長率達19.1%，以在港上市的陸企為主要成份的MSCI中國指數達24.3%，而兩者預估本益比分別為15.1及16.2倍，成長性及股價評價優於全球及新興市場。

總體經濟結構方面，國泰投顧引述中國國家統計局，2017年12月27日資料顯示，工業企業利潤2017年以來保持高成長；新興產業如工業機器人、電動車、資訊相關等產值增速遠高於傳統產業，產業升級可期，替未來注入更多元成長動能。

國泰投顧說，中國政府持續推動產業與金融開放政策，添加市場動能，包括2017年11月宣布3至5年內完全放寬外資投資銀行、保險與證券業；今年宣布放寬自貿區農產品、船運、航空、互聯網服務、城市軌道交通建設等多個範疇的外人投資，並將推動H股全流通試點。

因此，中國不再著重華而不實的經濟成長數據，轉為加強金融風險控管、對外開放及產業競爭力提升，有助爭取外資長期性的資金流入。