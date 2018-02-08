外國人才專法今施行 單一窗口攬國家級人才

2018-02-08 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



國發會研擬推動之《外國專業人才延攬及僱用法》(以下簡稱外國人才專法)，經立法院於106年10月31日三讀通過，同年11月22日經總統公布，行政院核定自今（8）日正式施行。 本報資料照片 分享 facebook 國發會研擬推動之《外國專業人才延攬及僱用法》(以下簡稱外國人才專法)，經立法院於106年10月31日三讀通過，同年11月22日經總統公布，行政院核定自今（8）日正式施行。

該法將針對外國優秀專業人才核發就業金卡，並對核准居留者，提供前3年的薪資所得超過300萬元部分折半課稅的租稅優惠；另放寬健保納保限制、加強退休保障、放寬配偶及子女申請永久居留之規定、核發成年子女個人工作許可等。未來也將建立國家層級攬才入口網及單一申辦窗口，簡化來台申辦流程。

國發會表示，為吸引我國產業創新轉型所需之優秀人才，外國人才專法放寬外國專業人才來台簽證、工作、居留相關規定，並優化保險、租稅、退休等待遇，以建構更友善之工作及居留環境，提高外國專業人才來台誘因。

在延攬外國特定專業人才來台工作，各目的事業主管機關已針對科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律及建築設計等八大領域，鎖定延攬特定人才來台。

例如科技領域有在奈米、人工智慧AI、物聯網IoT及虛擬實境VR等尖端技術上具有傑出研發設計或新創實績者。經濟領域則是擔任半導體、生技醫材、綠色能源等企業之專業或跨領域整合職務。金融領域主要鎖定金融科技FinTech、數位經濟等產業所需之金融專業人才。

在強化各類留台誘因方面，針對外國特定專業人才，給予多項優惠誘因，包括核發「外國特定專業人才」四證合一之「就業金卡」（工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可），並可來台自由尋職及轉換工作。

未來若在我國居留，前三年的薪資所得超過300萬元部分折半課稅的租稅優惠。

此外，針對一般外國專業人才亦提供尋職簽證，使得外國人找工作更便利；開放外國自由藝術工作者來台，允許自由接案與創作；以及開放補習班聘僱具專門知識或技術外國教師等。

國發會表示，各項措施均可開始受理申請，若有相關問題，歡迎洽國發會或相關窗口詢問，相關子法及配套措施之資格條件、申請作業流程及Q&A等，均可至國發會「外國專業人才延攬及僱用法資訊專頁」查詢。