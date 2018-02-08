去年公共建設達成率88.85％ 較前年大幅提高

2018-02-08 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台灣公共建設執行率偏低，備受詬病，國發會今（8）日舉行委員會議，會中報告去年公共建設計畫預算達成率為88.85％，較前年大幅提升5.86個百分點，未執行數較前年下降231億元，完成台灣戲曲中心、台9線南迴公路金崙大橋、屏東市區段鐵路高架化及西濱快速公路王功至芳苑段等多項建設。

國發會表示，去年行政院所屬各機關列管計畫共計1,401項，全年可支用預算約8,804億元，整體預算達成率93.45％，較105年提升1.74個百分點。其中公共建設計畫預算達成率為88.85％，較105年大幅提升5.86個百分點。

國發會表示，去年針對各項計畫具重大性及優先性者，由行政院直接協調排除障礙，並控管執行進度，去年管制計畫共50項，年度可支用預算數約1,880億元，最後預算達成率為94.50％，較105年提升1.89個百分點，更高於前五年平均（94.22％），顯示透過行政院層級跨部會協調，可確實提升計畫執行力。

此外，近年公共建設計畫預算占整體預算五成左右，且預算達成率偏低，國發會今年元月已啟動「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，初步篩選各部會重點計畫，並提出預警。

國發會未來將與工程會共同合作，透過機動查證及實地查證，協調解決問題，甚至提前預見問題，有效落實及監督執行績效，以加速推動各項重大公共建設。