春節假期加班費麼算？ 勞動部這麼說

2018-02-08 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



下周就是農曆春節，在國定假日全國一致後，勞工也跟公務員一樣，除夕到大年初三（15日～18日）是國定假日。 聯合報系資料照 分享 facebook 下周就是農曆春節，在國定假日全國一致後，勞工也跟公務員一樣，除夕到大年初三（15日～18日）是國定假日。勞動部表示，若勞工屬周六、日是休息日、例假日者，會有二天國定假日遇休、例日，應補休二天。若是勞資協商跟行政機關一樣，於19日、20日補休，臨時要求勞工出勤上班，雇主要給加倍工資，違者最高可罰100萬元。

去年起全國國定假日一致，春節國定假日為除夕到初三，今年大年初二、初三遇周六、日，依規定應補休二天。勞動部表示，如果雇主與勞工協商將初二、初三補休挪移到19日（初四）、20日（初五），就與公務機關一樣，連放六天。但17日（周六）若要求勞工出勤，則必須依休息日出勤規定給付加班費，18日若原為例假，則不能要求出勤。

勞動部表示，如果勞資雙方已協商19日、20日補休，則當天就是國定假日，若臨時要求勞工出勤，必須依國定假日加班費標準，給付雙倍工資。

至於15日為除夕， 屬於國定假日，若是雇主要求當天上班，則是比照國定假日加班標準，加發一倍工資或補休一天。

至於採排班制勞工，勞動部表示，雇主也可徵得勞工同意，將除夕到大年初三的國定假日挪移到其他工作日，但挪移當天就算國定假日，如果雇主又要求出勤，必須根據國定假日加班標準給付加班費。