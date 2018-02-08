重啟核四？ 政院發言人徐國勇：想都沒有想

2018-02-08 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院長發言人徐國勇今天跟行政院長賴清德到新竹時表示，2025年非核家園目標不變。記者張雅婷／攝影 分享 facebook 台電日前向原能會申請核二廠2號機再啟動，外界質疑，為什麼不啟動新建的核四？行政院發言人徐國勇表示，核四不會啟動，沒有計畫也沒有此想法，「想都沒有想」。

徐國勇也說，核二廠2號機是「再轉」，核四則沒有任何「啟動」計劃；核二廠2號機是大修後的重啟程序，這要經過原能會許可，以及赴立法院報告完成。

本周一台電以核二廠2號機完成大修後的例行程序為由，向原能會申請大修後再啟動。行政院隨即也表示，核二廠2號機申請重啟不影響非核家園的核一、二、三廠不延役，核四不啟動；核二廠2號機的運轉年限到2023年。