重啟核四？ 政院發言人徐國勇：想都沒有想

相關新聞
國發會啟動公建預警機制 Q1預計檢討46案進展2018-02-08 20:55
台電彰濱太陽光電場動土 完工後年發電量1.3億度2018-02-08 18:59
工商界推核四公投 政院：連想都沒有想2018-02-08 16:20
擔任新創點火 國發基金尋輔導團拓案源2018-02-08 15:05
影／張忠謀對張淑芬說「我早該給你一個基金會」2018-02-08 14:12
中科四期拚環評過關 創造2.5萬工作機會2018-02-08 13:39
外國人才專法今施行 單一窗口攬國家級人才2018-02-08 13:15
去年公共建設達成率88.85％ 較前年大幅提高2018-02-08 13:05
春節假期加班費麼算？ 勞動部這麼說2018-02-08 12:58
毛治國：能源政策要用危機管理因應 而非危機處理2018-02-08 12:50
核二2號機擬起動 工商界盼能源轉型順利2018-02-08 12:50
台電彰濱打造全國最大光電廠 拚年底發電2018-02-08 12:21
地震喚不醒？ 李同榮：危老條例回頭是岸2018-02-08 11:53
國發會：106年整體預算達成率93.45%2018-02-08 11:35
沃旭能源宣布 在彰化縣建造百萬瓦等級儲能先導計畫2018-02-08 11:20
美債殖利率再飆 法人：可留意新興債2018-02-08 11:09
李同榮：國震中心馬後炮 危老條例回頭是岸2018-02-08 10:55
核二2號機重啟 林伯豐：可解決缺電2018-02-08 10:38
瑞銀上調中國GDP 人民幣由6.5上看至6.22018-02-08 10:10
淡季不淡 東哥遊艇1月營收年增306%2018-02-08 09:34
台電要在彰濱打造全國最大光電場 今舉行動土典禮2018-02-08 06:24
瑞銀：今年GDP看增3％2018-02-08 01:29
我出口表現／去年增13% 亞洲僅次南韓2018-02-08 00:40
出口個位數成長 將成新常態2018-02-08 00:40
連16紅！1月出口 大增15%2018-02-08 00:39
1月出口成長連16紅 首度突破270億美元2018-02-08 00:02
穩電價 台電評估備500億銀彈2018-02-08 00:02
1月進口規模近43月新高 財部官員：出口需求仍存在2018-02-07 22:19
瑞銀將台灣今年GDP預估成長率從2.3%上調至3.0%2018-02-07 17:38
電價凍漲？台電今公告列帳400至500億作電價穩定2018-02-07 17:18
張忠謀真情告白 談徬徨、生死與愛2018-02-01 09:47
東南亞薪情好 恐失代工優勢2018-01-30 23:59
展望今年出口 財部官員：單月個位數成長恐成新常態2018-02-07 21:23
熱門文章
花蓮賑災鴻海捐1.2億元 郭董個人出資6,000萬2018-02-08 17:11
鴻海快攻區塊鏈 找上傳奇交易員2018-02-08 01:06
國泰金控1月獲利大暴衝 創史上最佳紀錄2018-02-08 09:17
李同榮：國震中心馬後炮 危老條例回頭是岸2018-02-08 10:55
十大房仲聯合告房產界UBER 法院全打臉2018-02-08 11:37
影／張忠謀對張淑芬說「我早該給你一個基金會」2018-02-08 14:12
世界產能吃緊 將建12吋廠2018-02-08 00:01
原大眾銀員工績效獎金 元大銀承諾春節前發放2018-02-08 01:29
三大戰略 友達變身優等生2018-02-08 01:06
鋼市迎旺年 中鋼Q2盤價喊漲2018-02-08 00:31
他…為了郭董重出江湖2018-02-08 01:06
Apple Watch銷量打敗勞力士 廣達好補2018-02-08 01:06
影／八家金融機構 今起開放兌換新鈔2018-02-08 11:28
台電要在彰濱打造全國最大光電場 今舉行動土典禮2018-02-08 06:24
中華電 將啟用4G新頻寬2018-02-08 00:01
有亮點！全台首座雙面太陽能電站啟用2018-02-08 16:11
全國最大光電場今動工 魏明谷：讓彰縣當台電大兒子2018-02-08 15:52
遭十大房仲聯合告獲不起訴 屋比：新商業模式來臨2018-02-08 12:09
旺季不旺、淡季不淡 北台兩處房市大反常2018-02-08 11:07
兆豐金 強化子公司跨業整合2018-02-08 01:29
郭台銘參投 全球首個數位貨幣商業銀行2018-02-08 15:28
春節假期加班費麼算？ 勞動部這麼說2018-02-08 12:58
地震喚不醒？ 李同榮：危老條例回頭是岸2018-02-08 11:53
張淑芬：企業不要急、大家不要怕，我們一定會挺過去2018-02-08 12:20
地震基本險 帝寶和四層公寓理賠上限相同2018-02-08 13:00
中租在台資金成本大降2018-02-08 01:29
台企銀星菲設點 撤案2018-02-08 01:29
智慧經營／張孝威威信領導 帶人帶心2018-02-08 04:49
台電彰濱太陽光電場動土 完工後年發電量1.3億度2018-02-08 18:59
拿到銀行開運水先擺放財位 48天後喝掉讓你時時發2018-02-08 15:05
蘋果產品多元化...台系鏈沾光 跟著華麗轉身2018-02-08 01:06
兆豐銀拚財管 收益要倍增2018-02-08 01:29
台電最大太陽光電場動土 楊偉甫：百分百國產化2018-02-08 13:50
科技部將推無人駕駛新法2018-02-08 02:31
花蓮倒塌飯店全沒加保地震險 樓房損失業主得自行負責2018-02-08 17:30
新台幣重貶1.2角 收29.390元2018-02-08 16:38
台灣夏普 協助震區用戶免費電視換新2018-02-08 10:39
美股跌深反彈 新台幣勁揚1.16角2018-02-08 00:51
外國人才專法今施行 單一窗口攬國家級人才2018-02-08 13:15
財經觀點／迎自駕車時代 鏡頭需求將爆發2018-02-08 00:02
留言