核二2號機擬起動 工商界盼能源轉型順利

2018-02-08 12:50 中央社 台北8日電



核二廠。 聯合報系資料照 分享 facebook 核二廠2號機因歲修完成申請啟動。工商協進會及工總今天表示，將有助於避免今年夏天出現限電危機，核四應交付全民公投，期待台灣能順利度過能源轉型的陣痛期。

中華民國工商協進會今天舉辦工商講座國家政策電力論壇，理事長林伯豐致詞時表示，很高興政府願意考慮啟動核二廠2號機，希望原能會能妥善審查，立法院也能夠務實考量給予支持，避免今年夏天再度出現限電危機。

至於封存中的核四，林伯豐建議，確認安全達國際標準後，應該交由全民公投決定，在未定案以前，建議政府先不要把核燃料棒送到美國，期待能夠順利度過能源轉型的陣痛期。

中華民國全國工業總會副秘書長林明儒致詞時則說到，台中電廠跟興達電廠因為空汙問題，幾乎每天在降載，供電警戒的橘燈（備轉容量率小於6%）106年高達104天，而台電預測，未來兩個月都是供電吃緊的黃燈，備轉容量率只在6.1%至6.4%，台灣正處在電力供應吃緊的狀態。

林明儒認為，離岸風電技術能否轉移，影響台灣產業鏈發展，2025年非核家園目標是天然氣發電占比50%，可是一旦斷氣，就有50%的電力會出問題。

台灣是不是一定要在2025年前達到非核家園？林明儒認為，應該務實、現實的討論，逐步建立非核家園，核一、核二及核三廠延役備用，核四是否商轉，在安全的條件下，希望交由全民公投。