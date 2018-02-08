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台電彰濱打造全國最大光電廠 拚年底發電

2018-02-08 12:21經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

台電彰濱打造全國最大光電廠。（圖/台電提供）
台電彰濱打造全國最大光電廠。（圖/台電提供）
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台電投資62億元攜手中華電信，利用彰濱占地140公頃、近28座棒球場大小的場址打造全國最大光電場，未來將年發1.3億度，提供超過3萬個家庭用戶一整年的用電量，台電力拚今年底發電。

彰化平均每天可發電的日照時數達3.54小時，去年一年全縣太陽光電發電量就超過2億度、占全台太陽光電發電量約15%。台電董事長楊偉甫、彰化縣長魏明谷與中華電信南區分公司總經理王惠民等，今日上午也在彰化彰濱工業區崙尾區舉辦台電彰濱太陽光電工程動土典禮。

而這也是台灣繼2014年台電在台中完成當時全台最大、裝置容量達6486瓩的龍井太陽光電場，每年發出800萬度綠電之後，台電再度打造世界排名第54、裝置容量達100MW(10萬瓩)的太陽光電場，裝置容量、投資金額與發電量皆再創全國第一。

台電指出，彰濱光電所在地共約152公頃，其中140公頃用地將以33萬9千片太陽能板打造全國最大的100MW光電場，剩下約10公頃土地將用來興建未來離岸風力發電在上岸後，要併入全國電網的併網升壓站設備。

此案去年底決標，由已建置近400案場中華電信得標，今日動土後將加足馬力，預計最多將出動近千人同時施工，力拚今年底發出第一度電。而台電也將結合中華電信的資通訊及物聯網專長，未來透過雲端智慧平台即時監控發電狀態。

台電強調，因應國家能源轉型，台電積極發展綠色再生能源，太陽光電部分，除今日動土的彰濱光電，現也同步推動自有建物打造「光明頂」屋頂型太陽光電計畫，目標完成11.3MW建置，也預計在政府公告的台南鹽灘地光電專區設置逾150MW光電場。

而除了台電自身的光電計畫以外，也將積極配合民間業者需求持續營造友善併網環境，截至去年底，全國現有再生能源已併入台電4274條饋線，台電尚有超過5000條饋線提供併聯，亦將持續滾動檢討饋線併網容量、適時啟動相關改善計畫。另離岸風電部分，台電現也正推動離岸風電一期(110MW)、二期(720MW)計畫，都將善用彰化外海跟「海風借電」，預計後年起陸續發電。

台電彰濱打造全國最大光電廠。（圖/台電提供）
台電彰濱打造全國最大光電廠。（圖/台電提供）
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