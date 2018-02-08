淡季不淡 東哥遊艇1月營收年增306%

2018-02-08 09:34 中央社 台北8日電



台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇公布1月合併營收新台幣9700萬元，較去年同期增加306%。

東哥指出，雖年初為傳統交船淡季，1月營收仍較去年同期大幅成長逾3倍，創下同期歷史新高，在1月參加美國西岸的2個船展中，訂單皆有不錯斬獲，可望在未來挹注營收。

東哥表示，2017年受惠美國經濟景氣良好，帶動美國遊艇市場新船交易熱絡，遊艇銷售量增加，同時美國擴廠效益初步顯現，東哥2017年已交出成立40年來最佳成績單。

東哥說明，專攻豪華遊艇設計生產、銷售及代理，製造船型以70呎至120呎中大型為主，並創自有品牌「Ocean Alexander（OA）」行銷美國市場40年，深受富豪客戶的喜愛與信賴，目前大型遊艇之市占率已位居全美第一大市場地位。東哥將在2月15至19日參加全球最大船展之一「第30屆邁阿密船展 (The 30th AnnualMiami Yacht Show)」，將展出6艘全新豪華遊艇（Super yacht）。

東哥強調，主要代理商夥伴美國最大的遊艇通路商MarineMax 獲利屢創新高，日前公告調升今年獲利預估，每股盈餘（EPS） 由原先1.1至1.2美元上修近20%，為1.3至1.4美元，預期美國遊艇市場2018年仍將維持正向成長。