出口個位數成長 將成新常態

2018-02-08 00:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ／台北報導



經濟日報提供 分享 facebook 展望今年整體出口走勢，財政部統計處處長蔡美娜表示，雖出口動能具備一定支撐，但個位數成長「可能成為新常態。」

蔡美娜說，2月出口背景環境將會與1月相反，雖同樣受春節因素影響，但在基期效果上呈現逆轉，個位數的成長率，預計將成為今年接下來各月份出口表現的新常態。

不過，蔡美娜強調，綜合1、2兩個月的表現來看年增率，「應該還會是穩定的狀態。」

蔡美娜表示，根據國際貨幣基金組織（IMF）在其1月份的最新預測，上修了今年全年的全球成長率預測，並強調這是近七年來最高成長水準，另外，商品貿易量成長率也是延續兩年皆高於全球經濟成長率的表現。這些都是對我國出口有利的因素。

蔡美娜還指出，整個產業環境來看，包括車用電子、物聯網、高效能運算與生物辨識，甚至是虛擬貨幣採礦等領域，皆仍處在熱潮，這些有利因素，可抵銷掉今年全球智慧型手機成長會趨緩的負面因素，讓整體出口動能有所支撐。

【記者陳慶徽／台北報導】1月出口維持連16個月正成長，不過出超金額24.2億美元，較上月減少37.1億美元，也較上年同月減少10.8億美元，引起外界關注。對此，財政部統計處處長蔡美娜昨（7）日表示，1月進口規模是近43個月的最高值，且從電子零組件進口量來看，可看出廠商備貨積極，出口需求依然存在。