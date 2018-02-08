瑞銀：今年GDP看增3％

2018-02-08 01:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北報導



經濟日報提供 分享 facebook 看好台灣所得稅調降帶來利多，今年首家外銀調高對台全年總體GDP預估達3％。瑞銀昨（7）日上調對台灣2018年GDP的預測，從2.3％到3％，是四年來新高，這個預估值也高於其他外銀，主因看好台灣1月所得稅調降以及股市上漲。

對於台灣2019年的GDP預估成長，瑞銀也將預估值從2.5％上調到2.8％。

外銀近期陸續公布對台灣今年GDP成長預測，渣打銀預測2.3％，星展銀調高預測、從2.5％到2.8％。

瑞銀指出，上調對台灣今年與明年的GDP預估，主要有四大原因。第一，去年第四季統計數字表現亮眼；第二，全球經濟展望改善，瑞銀指出，自2017年11月起，瑞銀對全球主要經濟體的2018年成長率預估值就做了大幅的上修，包括美國從2.2％上修至2.8％、歐元區從1.9％上修至2.5％，中國從6.4％上修至6.6％。

第三，今年1月，台灣所得稅調降提案通過，股市大盤持續站上萬點，私部門消費的年成長率從2017年預估值的2.3％，成長至2018年預估值的2.5％。

第四，台灣通膨將可望受到菸價與油價調漲支撐。瑞銀指出，台灣每包香菸謥去年的6月開始，將多徵收新台幣20元的菸稅，在其帶動下，台灣整體通膨從去年10月的年間低點-0.3％，上升到12月的1.2％。

另外，油價攀升至每桶近70美元，較2017年顯著為高，而全球持續改善的成長展望則使得油價在2018年出現顯著下跌的機率降低。