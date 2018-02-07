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心想死定了！花蓮出差險遇劫 一則手機訊息救了他

1月進口規模近43月新高 財部官員：出口需求仍存在

2018-02-07 22:19經濟日報 記者陳慶徽╱即時報導

雖然1月出口維持連續16個月正成長，不過在出入超部分，1月出超共24.2億美元，除了較上月減少37.1億美元，也較上年同月減10.8億美元。

財政部統計處處長蔡美娜分析，1月的進口規模是近43個月的最高值，不過單從電子零組件進口量來看，仍可看出廠商備貨積極，顯示出口需求依然存在。

蔡美娜指出，1月進口規模249.6億美元，是近43個月以來的最高值，其中由大陸與歐洲進口的數目都是創下歷年單月最高水準，進口同樣也受到去年春節因素影響導致基期較低，其年增率也變相放大到23.3%，呈現連續17個月上揚。

蔡美娜談到，民間消費近期持續好轉，加上春節前民眾出現採買需求等雙重帶動下，進口消費品是繼上月後，再度創下單月新高，年增率達30%，其中在食品與藥妝類商品也同步創下歷年單月最高的紀錄，「顯示內需有逐漸回溫。」

進一步細看進口上漲因素，蔡美娜表示，是來自於電子零組件、化學原油與基本金屬這些原物料進口表現增加所帶動。

而蔡美娜更點出，在這些項目中，值得一提的就是進口電子零組件的表現，在1月的進口數量是48.7億美元，是歷年單月最高值。由這項數據可以得知，目前國內廠商在備貨上仍相當積極，顯示出口需求仍然存在。

因此，回頭看1月在各出口地區的出口數字，蔡美娜指出，除了歐洲受到去年基期較高因素影響外，其他像是對中國大陸、東協國家與美國的出口額都是創下歷年同月新高，其中對日本更是創下單月出口19億美元的歷年單月第三高水準，表現仍是相當不錯。

電子零組件
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