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穩電價 台電評估備500億銀彈

2018-02-08 00:02聯合報 記者高詩琴／台北報導

台電昨天發布重大訊息指出，因為經濟部來函要求台電辦理電價穩定準備，台電評估要提出...
台電昨天發布重大訊息指出，因為經濟部來函要求台電辦理電價穩定準備，台電評估要提出四百億至五百億元入帳；台電此舉也讓外界解讀電價可能「凍漲」。 圖／聯合報系資料照片
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台電昨天發布重大訊息指出，因為經濟部來函要求台電辦理電價穩定準備，台電評估要提出四百億至五百億元入帳；台電此舉也讓外界解讀電價可能「凍漲」。

經濟部長沈榮津曾說，因為電價會影響物價，若電價上漲，考慮用電價平準基金來抑制漲幅。但台電昨天指出，這筆經費是否會在今年四月電價調整時派上用場，而且到時候要怎麼用、用多少、如何抑制電價漲幅，將由電價費率審議會決定。

台電表示，經濟部六日來函要求台電辦理電價穩定準備列帳，台電評估入帳金額粗估約在四百億至五百億元之間，將提報董事會通過後才入帳。台電說，去年台電稅前盈餘二○五億元，這是電業、非電業利潤兩項加總；電價公式保障台電電業合理利潤百分之五，初估去年台電電業利潤有短收，短收金額還待評估。

經濟部去年三月舉行電價費率審議會，決議台電二○一六年提撥五○一點五億元納入新的「電價穩定基金」。經部指出，電價未來若有上漲壓力，可抵銷掉一些漲幅；台電則表示，加上二○一五年的超額盈餘三三五點七億元，平準基金共有約八三七億元可以用。

台電指出，一○四、一○五年的超額盈餘加總，扣掉預計去年短收的合理利潤，再扣掉核一一筆乾式貯存設施室外轉室內的二八一億元費用，才得出四百億到五百億的入帳金額。

台電主管指出，核一乾式貯存的二八一億元費用，應不應該從超額盈餘中扣掉還不確定，台電是先從初估中扣掉。

台灣電價去年一整年都未調整，但國際燃料成本近期大漲，與二○一六年的電價成本已有差距。一般預期，今年四月電價調整時將上漲。台電董事長楊偉甫日前指出，若今年電價未能調整，「台電今年很難獲得盈利」。

台電電價核一沈榮津
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