1月出口成長連16紅 首度突破270億美元

2018-02-08 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



全球景氣熱絡及國際原物料價格上揚，一月出口二七三點八億美元創新高、連十六個月正成長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全球景氣熱絡及國際原物料價格上揚，一月出口二七三點八億美元創新高、連十六個月正成長。財政部統計處長蔡美娜表示，今年春節在二月，一月工作天數較多，業者因應春節來臨提前備貨，一月出口成長百分之十五點三，並首度突破二七○億美元，表現不錯。

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不過，蔡美娜指出，考慮春節因素、季節調整後後，一月出口年增率縮減為百分之七點六。隨基期增高，出口年增率也在收斂之中，今年出口個位數成長將成常態，恐難再出現雙位數成長。二月因工作天數減少，預期出口恐會是負成長，但一、二月整體來看，仍是穩定的狀態。

一月出口主要貨品全面成長，尤其傳統貨品表現特別好，塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品、化學品、礦產品因供需情況續佳及國際原油、鋼鐵價格攀升，年增率分別為百分之卅四點九、廿一點九、廿一點七及廿一點一。蔡美娜說，除因國際原物料價格上揚，也與中國大陸實施環保限產措施有關。

蔡美娜指出，因海外投資擴廠及自動化設備需求，加上全球智慧自動化潮流，以及大陸買氣持續暢旺，機械產品出口年增百分之十八點五。

令人意外的是，過去出口表現一枝獨秀的電子零組件，一月出口僅成長百分之十一點八，低於整體出口增幅，比去年十二月份下降一成六，從「績優生」變成拉低出口表現的後段班學生。

蔡美娜表示，一月為淡季，加上蘋果iPhone新機銷售表現不如預期所致，但自動控制、智慧製造技術提升，物聯網、車用電子、高效能運算、生物辨識、虛擬貨幣等新興商機擴散，有助於抵消智慧手機成長走緩的疑慮。

她指出，一月對歐洲以外的主要市場出口規模值均創歷年同月新高，其中對日本出口達史上第三高。亞洲區域內需求合計拉抬本月出口上升十二點八個百分點，貢獻率達八成三。

進口方面，一月進口二四九點六億美元，是近四十三個月來的最高值，年增百分之廿三點三，其中，中國大陸及香港與歐洲進口均為歷年單月新高。

值得注意的是，一月電子零組件進口四八點七億美元，創新高，顯示廠商備貨積極，未來出口需求依然存在；而藥粧、小客車等進口消費品也創單月新高，年增三成，顯示年節採買需求及內需回溫，民間消費氛圍持續好轉。