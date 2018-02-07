展望今年出口 財部官員：單月個位數成長恐成新常態

2018-02-07 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ╱即時報導



1月進出口統計數字7日出爐，單月仍保有連續16紅的成績，但來到下月將受到春節降臨影響，展望今年整體出口走勢，財政部統計處處長蔡美娜表示，雖然出口動能還可望具備一定支撐，但今年個位數成長「可能是新常態。」

談到下月份的表現，蔡美娜說，2月出口背景環境將會與1月相反，雖然同樣是受春節因素影響，但會是在基期效果上則是呈現逆轉，她直言，個位數的成長，將成為今年接下來各月份出口表現的新常態。

不過，蔡美娜強調，屆時仍會綜合1、2兩月的表現來看其平均年增率，到時候的數字「應該還會是穩定狀態。」

蔡美娜提到，在國際環境上，根據國際貨幣基金組織（IMF）在其1月最新預測，已上修今年全球成長率預測，並強調這是近七年來最高的成長水準，另外在商品貿易量成長率上也是延續兩年，皆有高於全球經濟成長率的表現，而這些都是對於我國出口的利多因素。

另外，蔡美娜指出，目前看到整個產業環境中，包括車用電子、物聯網、高效能運算與生物辨識，甚至是虛擬貨幣採礦等領域皆仍處在熱潮中，她仍看好出口表現。以上這些有利因素，大概都可以抵銷掉今年全球智慧型手機成長會趨緩的負面因素，讓整體出口動能有所支撐。