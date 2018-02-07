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心想死定了！花蓮出差險遇劫 一則手機訊息救了他

傳統貨品表現搶眼 1月出口連16紅

2018-02-07 21:03經濟日報 記者陳慶徽╱即時報導

今年1月出口表現連16紅，單月出口總量273.8億美元，為歷年同月新高，其中更受到去年1月春節因素拉抬，表現較上年同月增幅15.3%。

財政部統計處處長蔡美娜指出，1月的出口項目在機械表現持續暢旺，對於各大出口地區成長也亮眼，是最終可以維持連續16個月正成長的原因之一。

財政部今（7）日公布1月進出口統計，細看1月中各項貨品的出口表現，蔡美娜指出，是傳統貨品表現特別好，主要出口貨品全面成長，其中與原物料行情高度連動的貨品表現特別突出，塑橡膠製品成長率增加35%帶頭，像是礦產品、化學品與基本金屬年增率都介於21%至22%之間。

蔡美娜分析，1月出口貨物表現持續亮眼原因不外乎包括全球景氣動能走強，大陸目前仍有環保限產的措施，加上國際原油與部分金屬價格持續走高，這些都是傳統貨品項目表現搶眼的主要因素。

此外，蔡美娜也點名機械項目的出口表現，指出因為海外投資擴廠需求依然存在，加上全球有一股「數位自動化潮流」，來自大陸的買氣依舊持續暢旺，使得機械貨品1月的出口年增率仍有18.5%的表現。

另一方面，蔡美娜也點出，由於去年的過年落在1月，今年卻是2月，今年1月的工作天數就較去年同月增加4天，導致有基期偏低的情況，使得今年1月出口表現如預期達成兩位數成長的目標。

不過，蔡美娜提到，若是僅用今年1月與去年同月的前三週表現來進行比較，排除春節因素影響，1月的年增率將會變為6.9%。這代表隨著基期增高，出口的年增率也會隨之收斂，顯示去年春節落在1月對於今年出口表現的放大影響。

值得一提的是，以往皆是帶動出口引擎之一的電子零組件，本次不僅年增率僅11.8%，低於單月出口總增幅，出口金額也從過去連續四個月超過百億美元，滑落到僅剩下87億美元。

蔡美娜分析，這恐怕與手機產業淡季效應有關，認為國際大牌手機推出新機並未如預期地帶動購買熱潮，恐怕是主要原因之一。

春節手機電子零組件
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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