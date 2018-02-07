花蓮地震 美崙及光華工業區災損估2.8億

2018-02-07 19:50 中央社 台北7日電



花蓮縣發生規模6.0地震，經濟部今天表示，花蓮市美崙及光華工業區回報災損約新台幣2.8億元，經濟部已出動災後復建服務團，提供受災中小企業相關協助。

花蓮強震造成市區大樓倒塌、道路龜裂等災情，經濟部調查各工業區災情，目前除花蓮市美崙及光華工業區有業者受災情形，其餘各工業區尚無相關災情傳出。

經濟部官員表示，兩個工業區回報災損約2.8億元，其中美崙工業區內台啤啤酒廠損失2億元最嚴重，啤酒廠有4成啤酒半成品損毀，所幸設備沒損壞；其餘廠商災損合計約8000萬元。

因應災情，經濟部成立產業災後復建服務團，今天派員訪視當地業者，提供災後損失租稅減免協助、災後復舊貸款申貸協助及災後重建相關技術協助等服務。工業局提醒，受災業者應盡量蒐集完整受災證明，包括拍照存證等，以利申請復舊貸款或相關租稅減免所需。

中小企業部分，經濟部中小企業處「馬上辦服務中心」提供受災企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務。如果企業因受災而致財務週轉困難，也可向經濟部申請銀行債權債務協商。

中企處表示，受災企業可運用貸款方案包括「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家款」，持有受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具受災證明，或經銀行調查屬實的中小企業，可向各往來銀行提出申請。擔保品不足者，得依中小企業信用保證基金保證相關規定，送請信保基金提供最高9成信用保證，並得免計收保證手續費。

如果行政院發布災區公報，位於災區獲貸這兩項貸款的中小企業，中小企業處將另提供週轉金最長1年、資本性最長3年的利息補貼。