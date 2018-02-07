iPhone不給力 電子零組件1月出口受影響

2018-02-07 19:51 中央社 台北7日電



1月出口273.8億美元，創歷年同月最高，但以往扮演主要動能的電子零組件，雖亦成長11.8%，仍低於整體出口增幅。財政部官員解釋，主因1月為淡季，加上蘋果iPhone新機銷售表現不如預期所致。

財政部公布1月出口273.8億美元，為歷年來1月首次突破270億美元大關；年增15.3%，續呈雙位數成長，且是連16個月正成長。出口主要貨品中，電子零組件出口86.9億美元，年增11.9%；塑橡膠及其製品出口21.7億美元，年增34.9%；基本金屬及其製品出口27.3億美元，年增21.9%。

至於機械出口22.1億美元，年增18.5%；化學品出口19.1億美元，年增21.7%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受惠全球景氣回溫，國際油價與原物料價格上揚，1月出口主要貨品全面成長，以塑橡膠、化學品、礦產品等傳統製品表現較佳，有2成至3成以上增幅；至於機械因海外投資擴廠與自動化需求增溫，亦年增18.5%，表現可圈可點。

至於電子零組件雖年增11.9%，但比起1月整體出口增幅15.3%還要低。在過去，電子零組件一直是台灣出口最主要動能，這次卻略顯「失速」，對此蔡美娜解釋，主因1月為電子產品出口淡季，且蘋果iPhone旗艦手機銷售未如預期，導致電子零組件出口規模終止連4個月破百億美元水準，降至86.9億美元。

展望2月出口表現，蔡美娜表示，今年1月工作天數比去年同期多4天，因此出口年增率「一如預期」正成長，但若排除農曆春節的影響，經季節性調整後，出口年增率降為7.6%，顯見在去年基期已高下，今年的出口年增率正逐漸收斂中，且今年2月工作天數反較去年同月少3天，預期出口年增率將轉負，「連16紅」恐將止步。

不過，蔡美娜指出，國際貨幣基金（IMF）調高全球經濟成長率，並強調是近7年最高成長水準，同時商品貿易量的成長率，已連續第2年高於全球經濟成長率，且在產業發展方面，包括車用電子、物聯網、高效能運算，以及生物辨識等新興運用持續發展，加上最近虛擬貨幣採礦熱潮仍看好，種種有利因素，都可抵銷掉全球智慧型手機成長趨緩的疑慮，有助支撐出口動能，受限基期因素影響，今年出口個位數成長「將是新常態」。