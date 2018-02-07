瑞銀將台灣今年GDP預估成長率從2.3%上調至3.0%

2018-02-07 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



看好全球主要經濟體成長率及今年台灣出口成長率，瑞銀投資研究高級分析師曾立7日將2018台灣總體GDP預估成長率從2.3%上調至3.0%，2019年體GDP預估成長率也由2.5%上修為2.8%。

曾立稱，更趨樂觀的展望主要是基於優於預期的2017年第4季統計數字，尤其是更為強勁的國內私部門消費，以及大幅改善的全球經濟展望。

數據顯示台灣GDP年增率在2017年第4季達到3.3%，明顯高於市場預期的2.6%至2.7%。其背後主要的驅動因素之一為高於預期的國內私部門消費，其在去年第4季的年增率達到2.7%，與第3季相同，但遠高於2016年第1季至2017第2季的平均值2.2%。

展望未來，在1月所得稅調降提案通過和股市上漲的支撐之下，可望看到私部門消費的年成長率將從2017年預估值的2.3%，成長至2018年預估值的2.5%。

就外部經濟而言，自2017年11月起，瑞銀對全球主要經濟體2018年的成長率預估值就做了大幅上修，包括將美國GDP預估成長率從2.2%上修至2.8%、歐元區也從1.9%上修至2.5%，中國則從6.4%上修至6.6%。

在此一背景之下，相較於出口成長極為強勁的2017年，瑞銀目前預期台灣在2018年的出口成長率將會較為溫和，前者也是目前統計數據上修的另一個主要原因。

此外，瑞銀預期2018年台灣的總體消費者物價指數（CPI）可能在1.5%左右，較2017年的0.6%為高。除了國內經濟活動的預期升溫外，2018年的通膨也可能獲得另外兩個因素的支持：菸價與油價。

從2017年6月起，台灣對每包香菸多徵收新台幣20元的菸稅。較高的菸價帶動總體通膨從10月的年間低點-0.3%上升至12月的1.2%。瑞銀預期，此效應將會延續至2018年第3季，對通膨帶來正面的壓力。

另一方面，油價已攀升至將近每桶70美元的水準，較2017年顯著為高，而全球持續改善的成長展望將使得油價在2018年出現明顯下跌的機率降低。