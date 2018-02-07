電價凍漲？台電今公告列帳400至500億作電價穩定

2018-02-07 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



台電董事長楊偉甫昨天才指出，若今年電價未能調整，台電「今年很難獲得盈利」。台電今天就發布重大訊息指出，因為經濟部2月6日來函要求台電辦理電價穩定準備列帳，評估要提400至500億入帳。

不過，這筆費用是否將於今年四月電價調整時派上用場，將由電價費率審議會決定。

去年三月經濟部曾舉行電價費率審議會，決議台電2016年提撥501.5億元納入新的「電價穩定基金」。經部當時指出，未來會如果電價有上漲壓力，可以平準掉一些漲幅。台電也曾指出，再加上2015年的超額盈餘335億，平準基金共有800多億。

台電今天公告，經濟部來函要求台電辦理電價穩定準備列帳一事，依經濟部來函評估，入帳金額粗估約在400至500億元之間，將等董事會通過後入帳。

台電高層指出，400億至500億之間的評估金額是由台電來初估，不過提報方式還需要等董事會通過。至於平準基金要怎麼用、如何抑制電價漲幅，則由電價費率審議會決定。

台灣電價去年一整年都未調整，不過國際燃料成本大漲，與2016年電價調整時反映的電價成本已有一段差距。經濟部長沈榮津曾表態，因為電價會影響物價，若電價有上漲傾向，考慮用電價平準基金來抑制漲幅。