光電協進會：今年全球太陽能總安裝量上看100GW

2018-02-07 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 詹惠珠 ╱即時報導



光電協進會統計，在2018年，全球太陽能的總安裝量應該會超過100GW，除了中國大陸外，美國由於反傾銷關稅時效已過，進口太陽能模組價格會下滑，預期會提升許多安裝量。而新興市場，如中南美洲及非洲也是值得關注地方。

2017年全球太陽光電安裝量讓所有業界人士跌破眼鏡，由於中國大陸安裝量超出預期50%以上，致使全球總安裝量近100GW。

根據市調機構GTM Research表示，2018年全球太陽光電市場中，領先全球安裝量的仍是中國大陸、美國、印度及日本，而新興市場如巴西、墨西哥、西班牙、荷蘭與埃及，廠商認為有市場潛力地區。

令業界人士驚訝的是再度進入GW排行的歐洲國家西班牙，為了履行歐盟2020再生能源協議，西班牙從2017年八月發包了3.9GW安裝標案，目標是從2018年到2019年能陸續連上太陽光電發電之電網。預估西班牙在2018年太陽光電安裝量約10.8GW。

另一個越過GW 門檻的歐盟國家是荷蘭，荷蘭在2011年全年的安裝量非常踴躍，是受到荷蘭政府「永續發電計畫」激勵，主要安裝居家屋頂的太陽能板。

業界人士普遍認為，歐洲太陽光電市場已經進入另一個階段，過去靠政府補貼發電成本的時期已過，取而代之的是無補貼的商業模式來建構動量，如義大利的「merchant projects commissioned」，英國正在發展的無補貼電廠，德國的太陽光電拍賣等，都是要讓太陽發電價格更接近零售電價。

川普政府的保護政策當道，美國總統川普在2018年開年批准未來四年對進口的太陽能板最高課徵30%關稅，針對進口太陽能電池與模組課徵關稅，將使輸往美國的電池及模組產品成本較美國當地製造的同類型產品高。

光電協進會指出，雖然市調公司預估美國於2018年的安裝量會排名全球第二，但是由於川普政府的貿易保護措施，不知是否會對2018年美國太陽能板的安裝量造成影響，使排名產生變化，值得後續關注。