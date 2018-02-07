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花蓮強震 學者警告：今年還有14.3顆原子彈能量未釋放

春節期間 台北市交通措施看這裡

2018-02-07 13:33經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

今年春節連續假期自2月15日起至20日止共計六日，台北市政府交通局預期除2月14日（小年夜）及15日（除夕）將有返鄉車潮外，因假期較短，本市出遊及收假車潮將集中於18日（初三）至20日（初五）等三天；為確保台北市交通順暢，交通局已訂定「台北市2018年春節期間交通管制疏運計畫」，規劃自春節前4周開始至春節假期結束期間各項交通應變作為。

依北市交通管制工程處分析往年交通狀況，春節前一周（即日起至2月15日除夕）趕辦年貨及送禮之人潮與車潮湧現，於下午時段14時至20時車流多較為壅塞。又依中央氣象局天氣預報，本市降雨將自本（7）日持續至10日，預期本市車流量較大且行車速率較慢，請駕駛人小心駕駛，並注意行車安全。

為因應春節前二周之大量車潮，信義計畫區停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園）每逢假日（周六及周日）10時至20時之停車費率調整為每小時60元。

年貨大街期間（2月1日至2月14日）迪化街周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園）假日費率調整為每小時60元，非假日為每小時40元；淡水河3號及5號堤外停車場費率假日每小時50元、非假日每小時40元；西寧北路（民生西路－市民大道）、塔城街（南京西路－市民大道）及民樂街（歸綏街－南京西路）路邊收費停車格，於收費期間之費率配合調整每小時50元。

因應春節疏運期間，台北轉運站2月14日（小年夜）及20日（初五）每日15-22時實施站外下客，除原有常態實施下客點（承德路、鄭州路、捷運北門站等3處）外，另新增台北車站東三門及西三門臨時停靠區；交通局另亦特別提醒，台北車站周邊之承德路（南京西路至鄭州路）及長安西路（中山北路至重慶北路）等二路段管制遊覽車行駛，管制時段為2月14日、15日、19日及20日之每日7-24時。

春節連假期間，觀光風景區亦加強交通管制疏導，士林區仰德大道將視車潮機動管制；北投區關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務；內湖區碧山巖暨白石湖風景區將視車潮管制4輪以上汽車進入白石湖社區；另部分商圈、風景區也將有機動管制或疏導。

另外，台北市交通順暢小組在是府交通局、警察局、工務局、新北市、高速公路局及警察廣播電台等相關單位合作下，亦將透過24小時即時路況通訊群組，加強橫向聯繫，並確實執行維持路口淨空、加強取締道路違規停車、加快事件處理速度、增派警力疏導、管制道路挖掘施工、加強路況查報及資訊發布等積極作為，以減緩春節期間交通衝擊。

交通局呼籲，春節期間北市交通負荷大、敏感度高，再加上近期連日降雨，影響車流順暢，請民眾多使用大眾運輸，搭乘捷運、公車或騎乘自行車及步行，以免遇塞車困擾；若需自行開車應提早出門，並維持路口淨空、避免路邊違停，若有員警或義交疏導交通，請依循指引小心行駛。

春節車潮
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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