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花蓮強震 學者警告：今年還有14.3顆原子彈能量未釋放

台灣電業自由化 日本專家提建議：避免壟斷 輸配電應採所有權分離

2018-02-07 14:46聯合晚報 記者林潔玲╱台北報導

電業法去年初通過，廠網分離要在六至九年內完成法人分離。 圖／聯合報系資料照片
電業法去年初通過，廠網分離要在六至九年內完成法人分離。 圖／聯合報系資料照片
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電力改革日台研究會日前邀請日本電業自由化政策顧問高橋洋，談電業自由化發展，他建議台灣若發展廠網分離，應將輸配電所有權分離。

電力事業可分發電、輸配電、售電三項，所謂廠網分離即是發電廠與電力網分開。高橋洋表示，電力自由化前，全球各國都認為由同一家公司經營管理是理所當然型態；電力自由化後，發電、售電部分已可進入自由競爭狀態，但在輸配電網部分，仍是獨占的狀況。

各國輸配電分離狀況資料來源╱都留文科大學教授高橋洋 製表╱林潔玲
各國輸配電分離狀況資料來源╱都留文科大學教授高橋洋 製表╱林潔玲
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廠網分離可分三種包括所有權分離、法人分離、機能分離。所有權分離即一家公司掌控廠網、出售輸配電的業務獨立成另一家公司；法人分離是同一控股公司下，分別有發電、輸配電、售電子公司；機能分離則是不論所有權人、將機能分離，輸配電由獨立運用機構運用。

高橋洋指出，目前全球廠網分離的狀態，歐洲許多國家皆採取所有權分離，包括西班牙、比利時、義大利、瑞典、挪威、義大利、荷蘭等；美國採取機能分離；德國、日本、韓國則是採法人分離的作法，台灣在電業法修正後，也決定採法人分離。

「但法人分離恐造成競爭不完全的狀態」，高橋洋也舉例說，就像台灣的航空業，想像若所有台灣機場、機場管制中心都是華航所有，由華航來控制，等於華航會訂定與自己有利的原則與規則，可以想見不太會有競爭出現。

高橋洋說，為了避免這樣的情事發生，在日本的機場原則上都是政府所有，或是獨立、中立或第三企業所擁有，機場管制部分則由國土交通省的官員來負責。「也就是任何事業在推動自由化，基礎設施應該要是獨立的存在」。

「發電業者若要賺錢，必須將自己產生的電力透過輸配電網絡銷售，但在同一家公司掌握輸配電網絡之下，新加入的業者能否公平使用輸配電網成為重點」，高橋洋認為，發電、輸配電與售電都是由同一家公司來壟斷，恐不利新自由化的電力事業型態。

高橋洋說，德國、日本的電力公司都是民間企業，政府無法命令民間企業出售業務，只好採取妥協的方案，用控股方式來處理。而台灣不同比較幸運，電力公司屬國營企業，可以好好運用做到所有權分離，就像歐洲傳統電力公司大部分都是國營企業，只要國家命令就可以做到完全所有權分離。

機場義大利華航
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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