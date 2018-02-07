花蓮地震 復建爭取時效無需公告招標

2018-02-07 12:30 中央社 台北7日電



花蓮深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區多棟大樓傾塌，道路龜裂隆起。因應災後復建，工程會表示，可依法辦理緊急採購機制，無需公告招標，以爭取時效。

花蓮地震造成部分地區災情，行政院公共工程委員會今天對外說明，政府採購法已有緊急採購的快速機制，各機關可據以辦理，以爭取救災時效。

工程會表示，機關辦理緊急採購，可依採購法第22條或第105條規定，經機關首長或授權人員核准，無需公告招標，以爭取時效。

第22條中提到，遇有不可預見的緊急事故無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者；第105條則表明，人民的生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難需緊急處置的採購。

工程會指出，如果是涉及人民生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難需緊急處置的採購，可依「特別採購招標決標處理辦法」及「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業範例」辦理。

工程會強調，若對於機關已訂有天然災害緊急搶修搶險開口契約者，可在契約金額上限內立即洽廠商依契約履行。

如果因災情較大，訂約廠商履約能量不足以應付短期突然增加需求，導致不能依機關需求及時履約者，縱使開口契約金額尚未屆滿，機關仍得以前揭緊急採購機制另案辦理，加速災後復建。