同時掌握石油、原物料 資源基金可續抱

2018-02-07 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



日前EIA庫存減少110萬桶，略遜於市場預估之減少160萬桶，連十周呈現縮減；市場仍關注委內瑞拉的產油供應狀況，有可能進一步萎縮；另外，過去幾年石油公司多半缺乏投資，產油的增加恐無法趕上需求增長，激勵油價持續走高，法人建議，投資人可續抱資源基金，同時掌握石油及原物料行情。

保德信全球資源基金經理人楊博翔分析，就技術面觀察，油價上周續創波段高點站上66美元，在先前突破62.58反壓區略作震盪後走高，走勢維持上攻格局不變，依長期周線觀察，下檔觀察62.5美元，能守穩則上攻走勢可望維持；S&P500能源指數上周結構上進入中期反彈走勢之中，估計近期將在高檔進行震盪整理。

至於LME金屬指數，上周再創波段高點站上3,400點，近期在高檔狹幅震盪四周後向上突破，可望持續向上推升。

楊博翔研判，目前有兩大利多支撐油價：首先是「地緣政治不穩定」，第二大利多則是原油「需求上升，但供給增加幅度有限」。

楊博翔指出，世界銀行9日發布最新報告，指出今年全球經濟成長將由去年的3%上漲至3.1%，樂觀的預期也使市場上調全球油品需求，惟美國鑽油井公布上周增加12座來到759座，美國產油量仍為後勢隱憂。

在操盤上，因看好油價及能源類股未來走勢，楊博翔已連續第三個月增持能源股，並於能源類股中，加碼股價與油價關聯度較大的獨立開採商，並初步減持與大宗商品價格連動性較低的化學類股，建議投資人可持續擁抱資源型基金，掌握今年能源類股的漲升行情。