財政部今公布元月出口統計 預期將連16紅

2018-02-07 06:03 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部今天公布1月進出口統計，出口可望連16紅。 本報資料照片 分享 facebook 財政部今天將公布1月進出口統計，截自去年12月為止，單月出口已達到連續15紅的正成長成績。官員表示，今年1月工作天數較去年多，農曆春節假期落在2月，出口可望連16紅；專家更樂觀預估，1月出口可續呈雙位數成長。

永豐投顧指出，去年12月外銷訂單金額由486.9億美元下滑至484.7億美元，然為歷年同月新高，和去年同期相比，由11.6%續揚至17.5%，連17紅。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德分析，去年12月我國的外銷訂單表現依舊搶眼，1月出口可望持續維持好成績。但2月因遇農曆春節，工作天數少，出口表現應該會是「一月高、二月低」。

孫明德指出，因2月過年因素，許多廠商會趕在1月提前出貨，會讓1月出口表現更好。近期國際油價持續上漲，帶動原物料價格翻揚，也會顯現在出口表現上。

官員指出，根據主計總處預測，第1季出口增幅約在7%左右，而由於今年1月沒有春節因素影響，工作天數較去年同期長，因此1月出口仍維持正成長「沒有問題」。

展望今年整年的出口表現，孫明德認為，原物料的漲勢與各式因素交雜，導致去年出口表現優於預期，但今年在基期已高下，若要繼續維持去年以來的高成長能量，目前看來「不太容易」。