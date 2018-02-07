加班換休 增三個月結算方案

2018-02-07 03:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 呂思逸 ／台北報導



經濟日報提供 分享 facebook 勞基法日前修法後明定勞工加班費可換補休，勞動部日前預告勞基法施行細則草案，明確定義換來的補休須「年度結算」。其中甲案比照特休假作法，乙案以每年12月31日為截止日，期限內沒休完雇主得改換發回加班費。勞動部法規會昨（6）日開會討論，建議刪除乙案，另增「三個月結算」的丙案。

由於甲、丙兩案對勞資各有利弊，法規會並未挑出建議方案。但，勞基法新制3月將上路，勞動部將在下周決議採行何案，據了解，可能兩案皆行，由勞資雙方自行決定要選哪一案。

勞基法修法明定，勞工加班後可依工作時數換取補休時數，補休期限由勞資協商，期限屆滿或勞動契約終止，勞工未使用的補休須換回加班費，但因母法直接將換補休入法，又未明確定義「期限」，遭外界質疑，可能加班費從此飛了。勞動部日前公布的施行細則草案，因此定義補休期限須「年度結算」。

至於「年度」怎麼算？日前草案兩案並成，甲案比照現行特休假作法，由勞資雙方自行約定看要採周年制、曆年制或會計年度等，乙案則一律以當年12月31日為期限。

因勞團和部分地方政府認為，「年度結算」太漫長，一年的時間內變數多，恐將影響勞工權益。勞動部昨日因此召開法規會討論。

據勞動部官員說明，勞團和台北市、新北政府均有建議，有委員建議新增三個月內須休完的丙案，既有甲乙兩案中，同為年度結清，甲案中勞資雙方已可約定以曆年制來算，已包含乙案的精神，因此刪除乙案。

官員轉述說，法規會難以在甲丙案間做決定，甲案可讓勞工多長時間運用補休，丙案則可避免勞工過勞或拿不到加班費，最後決議由勞動部拍板最後結果。

舉例說明，勞工若在今年2月6日加班4小時，換取4小時補休，甲案若約定曆年制，今年底前須結清補休，甲案若約定周年制，則是明年2月5前結清補休；若為丙案，5月5日之前就須補休完畢，否則雇主得換發回加班費。