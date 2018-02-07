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元月17項民生物價 漲很大

2018-02-07 00:41聯合報 記者潘姿羽／台北報導

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供
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主計總處昨天發布一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之○點八八，不過，民眾最有感的十七項重要民生物資平均ＣＰＩ漲幅達百分之三點二七，為卅五個月以來最大漲幅，又以鮮奶上漲一成最多。

行政院穩定物價小組關注的重要民生物資共十七項，多是民眾購買頻度較高、與日常生活息息相關的物資，如米、豬肉、雞肉、雞蛋、鮮奶、麵包、沐浴乳、衛生紙等項目。

然而，一月十七項重要民生物資ＣＰＩ平均年增率百分之三點二七，創下二○一五年三月以來最大漲幅。上漲較顯著的民生物資以鮮奶年漲百分之十點一最明顯，漲幅創下七十二個月以來的新高。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，按照過去經驗，鮮奶在冬季的需求會比較少，因此業者會推出降價促銷的活動，一月鮮奶對上月僅下跌百分之○點一二，幾乎是持平狀態，和上年同月相比則上漲一成，「這是比較少見現象」。

梅家瑗指出，從供給面來講，鮮奶較難用進口品替代，因此供給相當固定，價格上漲的推力來自於需求面；除了消費者愈來愈講究食物品質，使得麵包、糕餅業者多使用鮮奶製作，另一方面，近來許多流行飲品製作也是採用鮮奶，在供給固定、需求增加之下，就推升價格上漲。

梅家瑗指出，去年的毒蛋事件影響鈍化，冬季蛋的需求增溫，使得雞蛋價格明顯回升，連帶推升了重要民生物資ＣＰＩ平均漲幅。

沐浴衛生紙消費者物價指數CPI

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