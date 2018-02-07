財政四大政策 許虞哲報告賴揆

財政部長許虞哲昨向行政院長賴清徳報告財部今年施政四大面向。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部長許虞哲昨天向行政院長賴清德進行業務報告，與會官員透露，財政部今年施政聚焦四大面向，分別是當沖降稅、新一波稅改、行動支付，以及海關緝毒。

至於行政院長賴清德去年曾在年終記者會中提到要修正的「財政收支劃分法」，官員表示，因牽動各直轄市與縣市的預算重分配，適逢年底地方首長選戰將至，財政部只先進行原則性報告，並沒有深入探討細節。

根據大法官第七四五號解釋，現行所得稅法僅能容許薪資所得扣除額採定額扣除，不允許民眾將其他必要支出項目列舉扣除，違反憲法條文內的平等原則，要求財政部在兩年內檢討。

此外，上次稅改案在立法院審議過程中，朝野立委紛紛提出各式扣除額提案，當時許虞哲在立院答詢時就承諾會通盤檢討，但最後僅新增幼兒學前教育扣除額，像是長照、老年化、藝文消費、學生就業貸款等，都要留待新一波稅改通盤檢討。

上周行政院會已通過，準備送入立法院審議、俗稱「當沖降稅」的證券交易稅條例修正草案；不過，最終版本由金管會原本提案的延長七年，縮短為三年。據了解，財政部目前仍在與金管會共同針對此案延長三年的細部影響評估進行研究，財政部官員指出，詳細的稅式支出評估報告，一定會在立院開始審查前出爐。

官員提到，其他報告內容還包括為推動智慧國家等施政方針，也包含目前財政雲端、行動支付等計畫成效，另外還有加強海關治安緝毒措施，以及預算執行率。