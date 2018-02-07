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加班費換補休 考慮3個月結算

2018-02-07 00:08聯合報 記者呂思逸／台北報導

勞工加班費可換補休，採「年度結算」或「三個月結算」，勞動部將在下周決議，也可能兩...
勞工加班費可換補休，採「年度結算」或「三個月結算」，勞動部將在下周決議，也可能兩案皆行。 本報資料照片
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勞基法日前修法後明定勞工加班費可換補休勞動部日前為此預告勞基法施行細則草案，明確定義換來的補休須「年度結算」，甲案是比照特休假作法，乙案是以每年十二月卅一日為截止日，期限內沒休完，雇主就得改換發加班費。勞動部法規會昨開會討論，建議刪除乙案，另增「三個月結算」的丙案。

由於甲丙兩案對勞資都各有利弊，法規會昨並未挑出建議方案，但因勞基法新制三月就要上路，勞動部將在下周決議採行的方案，也可能兩案皆行，由勞資雙方自行決定要選哪一案。

勞基法修法明定，勞工加班後可依據工作時數換取補休時數，補休期限由勞資協商，期限屆滿或勞動契約終止，勞工未使用的補休須換回加班費，但因母法直接將換補休入法，卻又未明確定義「期限」，遭外界質疑可能加班費從此飛了，勞動部日前公布施行細則草案，因而定義補休期限須「年度結算」。

至於「年度」怎麼算？原有兩案，甲案是比照現行特休假作法，由勞資雙方自行約定看要採周年制、曆年制或會計年度等，乙案則一律以當年十二月卅一日為期限。

因勞團和部分地方政府認為，「年度結算」太過漫長，一年時間變數多，恐將影響勞工權益。

勞動部昨討論草案，官員轉述，考量勞團和台北市、新北政府均有建議，有委員因而建議新增三個月內須休完的丙案，另既有甲乙兩案中，因同為年度結清，甲案中勞資雙方已可約定以曆年制來算，形同是乙案，法規會因而也刪除乙案。

官員轉述說，因法規會難以在甲案與丙案間做出決定，甲案可讓勞工有更長時間運用補休，丙案則可避免勞工過勞或拿不到加班費，最後決議由勞動部拍板。

舉例說明，勞工若在今年二月六日加班四小時，換取四小時補休，甲案若約定曆年制，今年底前須結清補休，甲案若約定周年制，則是明年二月五前結清補休；若為丙案，五月五日前就須補休完畢，否則雇主就得換發回加班費。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供
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加班費補休勞動部

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