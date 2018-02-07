加班費換補休 考慮3個月結算

2018-02-07 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／台北報導



勞工加班費可換補休，採「年度結算」或「三個月結算」，勞動部將在下周決議，也可能兩案皆行。 本報資料照片 分享 facebook

勞基法日前修法後明定勞工加班費可換補休，勞動部日前為此預告勞基法施行細則草案，明確定義換來的補休須「年度結算」，甲案是比照特休假作法，乙案是以每年十二月卅一日為截止日，期限內沒休完，雇主就得改換發加班費。勞動部法規會昨開會討論，建議刪除乙案，另增「三個月結算」的丙案。

由於甲丙兩案對勞資都各有利弊，法規會昨並未挑出建議方案，但因勞基法新制三月就要上路，勞動部將在下周決議採行的方案，也可能兩案皆行，由勞資雙方自行決定要選哪一案。

勞基法修法明定，勞工加班後可依據工作時數換取補休時數，補休期限由勞資協商，期限屆滿或勞動契約終止，勞工未使用的補休須換回加班費，但因母法直接將換補休入法，卻又未明確定義「期限」，遭外界質疑可能加班費從此飛了，勞動部日前公布施行細則草案，因而定義補休期限須「年度結算」。

至於「年度」怎麼算？原有兩案，甲案是比照現行特休假作法，由勞資雙方自行約定看要採周年制、曆年制或會計年度等，乙案則一律以當年十二月卅一日為期限。

因勞團和部分地方政府認為，「年度結算」太過漫長，一年時間變數多，恐將影響勞工權益。

勞動部昨討論草案，官員轉述，考量勞團和台北市、新北政府均有建議，有委員因而建議新增三個月內須休完的丙案，另既有甲乙兩案中，因同為年度結清，甲案中勞資雙方已可約定以曆年制來算，形同是乙案，法規會因而也刪除乙案。

官員轉述說，因法規會難以在甲案與丙案間做出決定，甲案可讓勞工有更長時間運用補休，丙案則可避免勞工過勞或拿不到加班費，最後決議由勞動部拍板。