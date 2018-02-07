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台電董座楊偉甫：電價不調 虧損跑不掉

2018-02-07 00:39聯合報 記者高詩琴／台北報導

台電董事長楊偉甫。 圖／聯合報系資料照片
台電董事長楊偉甫。 圖／聯合報系資料照片
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近來國際燃料價格不斷上漲，但台電一整年都未調整電價。台電董事長楊偉甫昨天指出，國際燃料成本與電價反映的燃料成本已有明顯落差，如果今年不調整電價，「預估今年台電虧損，是跑不掉了」。

楊偉甫昨天出席年終媒體餐敘時表示，燃料成本占台電成本約五成，今年燃料成本會比去年同期高，「應該是可以預期的」，假設今年電價還是不能合理反映成本，「今年要有盈餘會很困難」。

不過，楊偉甫也指出，國際情勢不斷變化，如美股前陣子大漲昨天卻大跌，因此「今年很難獲得盈利」只是目前的評估，也很難預測會虧損多少，還需觀察後續情勢。

經濟部長沈榮津曾表示，因為電價會影響物價，若電價有上漲傾向，考慮用平準基金抑制漲幅。對此，楊偉甫說，他可以接受漲幅超過百分之三以上，再用平準基金彌補，不過台電是配合單位，電價由電價審議委員會依相關機制決定。

台電主管指出，台電一月分已虧損廿五億元。楊偉甫表示，初估燃煤減發的六十一億度電全用天然氣代替，成本至少增加四十八億元，今年若沒調整電價，虧損跑不掉。

受到電業法修法影響，電價去年一整年都沒有調整，電價與市場價格已有落差。

台電近年盈餘起伏，一○一年大虧八百億後，一○二年虧損減少至一七八億，一○三年轉虧為盈，稅前盈餘達一四○億。一○四年盈餘高達六一三億，是近五年最高，但前年與去年逐年衰退。去年受到電價未能調整因素，稅前盈餘達二○五億，比前年衰退一八三億。

【記者林河名／台北報導】配合「電業法」去年完成大修，行政院政務委員張景森昨召集審查「能源管理法修正草案」，通過依經濟部原擬草案條文，將設置「能源基金」。

修正草案規定，「能源基金」來源之一，依電業法規定售電予用戶的電業，每年就其售電量按一定費率繳交；草案說明中還強調，為表達政府鼓勵並支持發展再生能源的決心，未來能源基金繳交費率，將給予一定容量以下小型再生能源發電業者優惠或免交。

會中並決議，此項修法經三讀通過後，將授權在子法另訂差別費率，讓小型再生能源發電業者享有優惠。

電價台電

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