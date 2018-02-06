彰化大城變電所啟用 再生能源併網容量增50萬瓩

2018-02-06 20:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



配合再生能源政策，台電表示，昨天新啟用彰化大城變電所，增加50萬瓩離岸風電、太陽光電併網容量，且可提升大城鄉與工業區用戶穩定用電品質。

台電表示，去年成立「綠能併網」專責單位，推動「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，目前既有電網容量351萬瓩，並要再新設電網容量714萬瓩，至2025年，共可提供1065萬瓩再生能源併網容量。

台電指出，大城變電所是從彰林超高壓變電所引接2條161kV（千伏特）電源線路，全長20公里，包括地下電纜14.8萬公里與架空線5.3公里，可就近提升大城鄉與工業區用戶穩定用電品質。

台電指出，大城鄉位於彰化縣西南角，過去因地處供電線路末端，用電仰賴14公里的芳苑、二林鄉轉送，颱風期間屢屢停電，曾停電長達5天、3萬戶停電。

台電表示，大城變電所有53.8萬瓩的雙回線容量，搭配升壓設備，可提供離岸風電容量11萬瓩、附近太陽光電專區5萬瓩併網，更可作為周遭芳苑、二林鄉的備援線路。

台電指出，2014年於台中龍井設置當時全台最大裝置容量6486瓩的太陽光電廠，預計將於彰濱工業區再次打造全台裝置容量最大的10萬瓩太陽光電廠；今年也將完成2口綠島地熱試驗井鑽鑿，明年裝置容量200瓩試運轉發電。