1月WPI年跌0.74% 主因匯率相對升值

2018-02-06 20:04 中央社 台北6日電



主計總處今天公布躉售物價指數（WPI），月跌0.32%、年跌0.74%，為連續上漲5個月後首跌，主因1月匯率升值幅度擴大，新台幣對美元較去年同月升值7.81%，來回相差1.1個百分點，

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，1月WPI較去年12月跌0.32%，是連續上漲6個月後下跌，經調整季節變動因素後，為年跌0.22%；1月WPI較去年同月跌0.74%，是連續上漲5個月轉為下跌。

梅家瑗解釋，1月WPI較去年同月下跌，主要是因為1月匯率升值幅度擴大，1月新台幣對美元較去年同月升值7.81%，而106年為6.7%，來回落差1.1個百分點。

據主計總處資料，1月WPI的國產內銷物價指數較去年同月漲2.19%，主因石油及煤製品、基本金屬、化學材料及其製品與藥品類價格上漲，不過漲幅減緩，但農產品類價格下跌，抵銷部分漲幅。

進口物價指數以新台幣計價較去年同月跌0.28%；若以美元計價則漲7.51%，主因礦產品、基本金屬及其製品與化學或有關工業產品漲幅較大。

出口物價指數以新台幣計價較去年同月跌3.44%；以美元計價則較上年同月漲4.12%，以礦產品、化學或有關工業產品與基本金屬及其製品漲幅較大。