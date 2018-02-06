親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核二重啟爭議
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

蒙藏國大之子 丁強曝乾德門標準公子哥兒留不住錢

中油桃廠爆炸調查報告出爐 懲處層級最高到廠長

2018-02-06 19:27經濟日報 記者張為竣╱即時報導

中油桃園煉油廠上周一發生爆炸經濟部國營會公布調查報告，指出桃廠設備跳俥後，仍未停止輸送燃料。國營會表示，桃廠可能因為考量油品生產供應，在事故後「看能不能救起來」，未關斷燃料，最終釀成爆炸事故。

國營會表示，現場操作人員未停止送料，桃廠設備代檢未合格即試俥，相關人員責任都須檢討處置，要求中油一周內公布懲處名單，層級最高可能到廠長。

調查報告指出，柴油進料過程中，因油氣熱分離槽底部液位控制閥故障，柴油無法排出滿溢至後續桶槽，造成壓縮機跳俥，而跳俥後持續輸送燃料，加熱爐溫度持續上升，且加熱爐出口無高高溫警報，最終導致12吋管線破裂。

國營會表示，設備跳俥後，溫度驟升應採去必要作為，即是停止送料、關斷燃料，但桃廠可能考量油品供應，台中以北的柴油都是由桃廠供應，因而未採取緊急措施。

國營會指出，停止送料由現場領班就能下令，設備跳俥要做故障處理是基本的原則；不過，桃廠的「工作指導書」未針對跳俥明確記載處理步驟，調查報告也要求中油改善。

國營會表示，未停止輸送燃料是現場人員疏失，而桃廠設備未經檢查合格就進行開爐作業，則是桃廠管理疏失，責任層級最高到廠長，將要求中油一周內提出懲處名單。

國營會表示，懲處名單由中油公布即可，不須報請經濟部，815大停電因懲處層級達總經理，才須由經濟部核定。

中油經濟部爆炸

相關新聞

共享經濟夯 網路出現家電出租平台

2018-02-06 14:38

科技人才流失 財經作家：台灣小吃將成百業蕭條的最後一棒？

2018-02-06 11:39

93家史坦普500企業 本周將公布財報

2018-02-06 10:29

供給速度無法滿足需求 投顧：油價區間緩步墊高

2018-02-06 09:44

投顧：新興市場展望佳 企業獲利動能增溫

2018-02-06 09:13

主計總處今公布1月消費者物價指數

2018-02-06 06:02

去年受理專利申請7.3萬件 終結連三降

2018-02-06 00:59

阿里OPPO 躋身專利申請十強

2018-02-06 00:59

例假放寬 貨客運業工會抗議

2018-02-06 00:12

財經觀點／大陸投資環境改變 協助台商轉型

2018-02-05 23:50

油價春節凍漲 行政院拍板

2018-02-05 21:59

張忠謀真情告白 談徬徨、生死與愛

2018-02-01 09:47

專訪／TVBS董事長張孝威40年職涯 經歷九次轉職

2018-01-31 10:22

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

科技人才流失 財經作家：台灣小吃將成百業蕭條的最後一棒？

2018-02-06 11:39

iPhone晶片傳轉單 衝擊台積

2018-02-06 00:49

科技大廠加碼獎送葡萄 員工崩潰：史上最爛尾牙

2018-02-06 16:27

財產傳承諜對諜 怕老來子不孝？1招搞定5需求

2018-02-06 09:00

虛擬貨幣可買房？ 北市屋主喊「200比特幣有找」

2018-02-06 09:36

不滿重啟核電 環團提告：要賴清德走下神壇

2018-02-06 10:57

景氣差有人賺 這間公寓四年賺900萬元

2018-02-06 09:50

新聞眼／重啟核二2號機 避免選戰炒作空汙

2018-02-05 23:59

長榮航太 改機 能量大爆發

2018-02-06 00:19

93家史坦普500企業 本周將公布財報

2018-02-06 10:29

賴神宣布重啟核2 專家：只會欺騙的政府

2018-02-06 16:49

鴻海投資電動車 近三月三度加碼

2018-02-06 00:46

去化速度反變慢 北市一間房子平均要賣四個月

2018-02-06 10:55

星展銀台灣總座 驚傳異動

2018-02-06 01:31

才開年用電就飆…核二2號機申請重啟

2018-02-06 00:41

核二2號機重啟 朱立倫：民進黨能源政策轉彎

2018-02-06 10:49

房市買氣回溫 屋主態度轉硬

2018-02-06 14:48

美元資產多元布局 首選創新產業及稅改題材

2018-02-06 10:34

不景氣賣房子 台中87天就賣掉六都最快

2018-02-06 11:42

五外銀高層 兩年換一輪

2018-02-06 01:31

重啟核2 盧秀燕偕蕭萬長籲：中火應同步停2機組

2018-02-06 14:23

長榮集團金雞…營收二位數成長

2018-02-06 00:19

投顧：新興市場展望佳 企業獲利動能增溫

2018-02-06 09:13

蘋果訂單／博通買高通 展現必娶決心

2018-02-06 00:47

子女結婚 善用贈與免稅額

2018-02-06 01:14

重啟核2廠害中火10機組火力全開？台電：開7機組

2018-02-06 16:00

元大證攻財富管理 走出傳統經營模式

2018-02-06 01:31

阿里OPPO 躋身專利申請十強

2018-02-06 00:59

新台幣午盤貶9.7分 外資撤了沒？看這兩天

2018-02-06 12:25

觀察站／賴揆的一石三鳥之計

2018-02-06 00:58

公銀海外布局 美、加風險高

2018-02-06 01:31

蘋果訂單／大廠商戰 牽動訂單挪移

2018-02-06 00:47

油價春節凍漲 行政院拍板

2018-02-05 21:59

新台幣升值 三祕訣讓美元保單變划算

2018-02-06 10:22

宏達電今晚尾牙 席開243桌 總獎項近900萬

2018-02-06 16:44

核二二號機再轉？賴清德：蔡總統非核家園目標沒影響

2018-02-06 10:56

拚買氣 北台灣29建案過年不打烊

2018-02-06 10:53

台電董事長楊偉甫：今年台電要有盈餘 很困難

2018-02-06 14:50

法遵成本吃不消 公股將這些海外市場列高風險地區

2018-02-05 22:25

主計總處今公布1月消費者物價指數

2018-02-06 06:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top