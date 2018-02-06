中油桃廠爆炸調查報告出爐 懲處層級最高到廠長

2018-02-06 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



中油桃園煉油廠上周一發生爆炸，經濟部國營會公布調查報告，指出桃廠設備跳俥後，仍未停止輸送燃料。國營會表示，桃廠可能因為考量油品生產供應，在事故後「看能不能救起來」，未關斷燃料，最終釀成爆炸事故。

國營會表示，現場操作人員未停止送料，桃廠設備代檢未合格即試俥，相關人員責任都須檢討處置，要求中油一周內公布懲處名單，層級最高可能到廠長。

調查報告指出，柴油進料過程中，因油氣熱分離槽底部液位控制閥故障，柴油無法排出滿溢至後續桶槽，造成壓縮機跳俥，而跳俥後持續輸送燃料，加熱爐溫度持續上升，且加熱爐出口無高高溫警報，最終導致12吋管線破裂。

國營會表示，設備跳俥後，溫度驟升應採去必要作為，即是停止送料、關斷燃料，但桃廠可能考量油品供應，台中以北的柴油都是由桃廠供應，因而未採取緊急措施。

國營會指出，停止送料由現場領班就能下令，設備跳俥要做故障處理是基本的原則；不過，桃廠的「工作指導書」未針對跳俥明確記載處理步驟，調查報告也要求中油改善。

國營會表示，未停止輸送燃料是現場人員疏失，而桃廠設備未經檢查合格就進行開爐作業，則是桃廠管理疏失，責任層級最高到廠長，將要求中油一周內提出懲處名單。

國營會表示，懲處名單由中油公布即可，不須報請經濟部，815大停電因懲處層級達總經理，才須由經濟部核定。