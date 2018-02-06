春節未到物價蠢動 民生物資飆35個月高

2018-02-06 20:09 中央社 台北6日電



主計總處公布，1月CPI年增0.88%，排除過年服務類費用相對高的因素，物價仍穩。其中17項重要民生物資年增率3.27%，創35個月來最大漲幅，主要是受雞蛋價格回升1成3所致。

主計總處公布，1月消費者物價總指數（CPI）較去年同月漲0.88%，主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，主因香菸、燃氣、油料費及醫療費用價格調漲，像是菸稅調升的緣故，1月香菸漲幅就達35.02%；若扣除蔬菜水果、再剔除能源後的總指數的核心CPI則為漲0.82%。

梅家瑗解釋，往年受春節因素影響較大的家事服務類，春節循例加價的傳統而導致價格較高，及旅遊相關的客運、機票等。由於去年過年在1月，當時部分服務費用像是保母費及旅遊團費等基期較高，因此，今年1月還未到過年，價格相對下跌。

梅家瑗說，若扣除基期因素，1月物價年增漲幅大概落在1.5%，顯示物價仍為溫和上揚中。

其中，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，年增率3.27%，為35個月以來最大漲幅，梅家瑗表示，主要因為雞蛋價格上漲，17項重要民生物資物價，從106年12月的年增率2.99%，1月來到3.27%。

梅家瑗解釋，雞蛋1月價格較去年12月上揚13.22%，從年增率來看，原本從去年9月開始兩位數跌幅，之前芬普尼蛋事件影響鈍化，從106年12月年跌11.83%，1月跌幅收斂到負0.01%，回升較為明顯。

另外，1月鮮奶漲幅10.11%，梅家瑗說，因為民眾需求因為奶茶喜好、食安要求，但供給面因鮮奶無法進口，所以堆高漲幅，麵包漲5.95%，也為36個月最高，其他民生物資則漲跌互見，因此17項物資漲幅明顯。

梅家瑗補充說明，107年1月份起，各項物價指數採用新查價項目及權數結構計算指數，並以105年為基期，也就是105年平均指數為100，且CPI項目權數將從5年變成按年檢討，提升指數代表性。