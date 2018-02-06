設哺乳室與托兒設施 勞部補助申請開跑

2018-02-06 20:10 中央社 台北6日電



勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞今天表示，勞動部補助雇主設置哺(集)乳室、托兒設施或提供托兒措施，今年第一次經費補助受理申請從即日起到2月28日止。

勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞說，今年第一次雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施的相關補助，從即日起受理到2月28日起申請。

根據「性別工作平等法」第23條規定，僱用受僱者100人以上之雇主應提供哺（集）乳室與托兒設施或適當之托兒措施。勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」及作業須知，協同地方政府鼓勵事業單位辦理。

孫碧霞說，107年預定受理申請次數為2次，第一次受理補助申請自即日起至2月28日止。雇主設置員工哺（集）乳室最高補助新台幣2萬元；新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務中心）第一年最高補助200萬元，設置後可連續5年申請補助，每年最高補助50萬元；另雇主以提供受僱者子女托兒津貼作為托兒措施者，每年最高補助60萬元。

孫碧霞指出，員工哺（集）乳室為103年「性別工作平等法」修法所新增設施，凡雇主可以提供專用的空間，設置友善員工哺（集）乳場所，一個事業單位不限一處，皆可申請補助設置。

孫碧霞說，有鑑於事業單位設置哺（集）乳室與規劃托兒設施或措施，因涉及托育、教保、安全等相關規劃專業，為增進推動知能，全年預計於各地辦理12場觀摩說明及媒合座談會，並提供免費專家入場諮詢輔導，請事業單位多加運用。