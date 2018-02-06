反傾銷又一樁 印擬對台甲基乙基酮產品課稅

2018-02-06 18:28 中央社 台北6日電



台灣甲基乙基酮產品居印度進口市占第一，光去年就出口新台幣3.66億元，印度政府5月1日前將決定是否對台灣等4國課徵3年反傾銷稅，由於此次建議稅率高，業者憂心，恐對出口造成極大影響。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿指出，印度商工部反傾銷局2月1日發布反傾銷調查終判報告，認為自台灣、大陸、日本及南非進口甲基乙基酮（Methyl EthylKetone）產品低於正常價格，且對印度國內產業造成實質損害，建議對涉案產品課徵3年反傾銷稅，台灣每公噸1112.95美元（約新台幣3萬3389元），大陸每公噸1147.06美元（約新台幣3萬4412元），日本每公噸1065.66美元（約新台幣3萬1970元），南非每公噸1224.36美元（約新台幣3萬6731元）。

依據印度相關法規，報告公布3個月內，也就是在今年5月1日前，印度財政部將做成課稅與否的決定。

甲基乙基酮主要用於製作塗漆、石墨、膠水、染料或清潔劑等原料，台灣業界指出，印度是台灣甲基乙基酮產品重要市場，由於印度國內產能僅約5000公噸，不足供應市場需求，勢必仰賴進口，但這次終判報告建議課徵稅率近乎業者出口價的一倍之多，料將對台灣產品出口造成極大影響。

根據印度海關統計，自2014年至2016年，台灣都是印度甲基乙基酮最大進口來源，2016年印度自台灣進口此產品金額為1220萬6797美元（約新台幣3.66億），在印度此項產品進口市占率46.98%，排名第一，之後依序為日本、南非及大陸。

貿易局表示，後續將持續透過駐外單位追蹤案情發展，並與業者保持密切聯繫，針對國內業者需求及困難提供協助，排除可能發生的貿易障礙。（編輯：林孟汝）