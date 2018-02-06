加班換補休 比照特休或3個月內休完

2018-02-06 18:22 中央社 台北6日電



勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛今天表示，勞基法修正案施行細則的加班換補休部分，刪除原本預告的乙案「當年度12月31日前」休畢，新增丙案「加班3個月內休畢」。

勞動基準法施行細則5日預告截止，勞動部法規委員會今天上午隨即召開會議，討論相關草案內容。會後黃維琛受訪表示，外界關注的加班換補休期限部分，刪除原本預告的乙案「當年度12月31日前」，新增丙案「加班3個月內休畢」。

黃維琛說，勞動部後續會再決定是採甲案「比照特休假」（如：週年制、曆年制、教學單位之學年度、事業單位的會計年度或勞雇雙方約定年度期間），或丙案「加班3個月內休畢」（如2月6日加班，需在5月6日前休畢）。

除此之外，黃維琛說，會中也決議延長工時部分定明以每連續3個月為一週期，依曆計算，以勞雇雙方約定的起迄日期認定之。

黃維琛表示，特休假遞延一年後，若勞工仍未休完，其工資的計算標準，仍以原本特休終結時應發給工資的基準計算。

黃維琛舉例，若是勞工A的工資在106年是新台幣3萬元，107年薪資為3萬3000元，而A106年的特休假有2天遞延到107年底仍未休完，折算工資則以3萬元計算，因此可折算2000元。

鬆綁七休一跟輪班間隔例外地備查期限部分，黃維琛說，新增因天災、事變或突發事件情況特殊等情況不及備查者，應敘明理由，於原因消滅後24小時內報備查。

勞動部勞動法務司長王尚志則透露，相關施行細則若要趕在3月1日前跟著母法上路，農曆年前就需要送交行政院。也就是說，加班換補休會採取哪種方案，最快下週就會拍版。