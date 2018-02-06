台電董座：今年供電吃緊 「年頭到年尾」

2018-02-06 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



台電董事長楊偉甫表示，因氣候變化、空汙減煤等因素，今年供電較去年更緊澀，申請重啟核二廠2號機是要把所有可用的能源都充分準備。楊偉甫也重申，非核家園目標沒有改變，核一廠1號機如期在今年底除役。

核二廠2號機2016年5月完成歲修，併聯升載時因避雷器短路而跳機，後因立法院對核安存疑，該機組停機長達20個月。台電周一向原能會申請重啟，預計要審查一個月。楊偉甫表示，若原能會審查通過，最快4月上線。

楊偉甫指出，因空汙議題，燃煤機組遭遇減煤，1月開始寒流強勁，民眾大量使用電熱器，這兩天用電創下同期前所未有的高峰；去年推估今年備轉容量率為6.8%，但氣候與減煤因素並未列入評估，要達成目標非常辛苦。

楊偉甫表示，年初、年尾是空汙季節，必須減煤，有電廠但是燃料不能使用；夏季天氣炎熱，是用電尖峰，今年從年頭到年尾都是供電吃緊。

核二廠2號機若順利重啟，供電能力可增98.5萬瓩。楊偉甫指出，大林電廠1號機、2號機、通霄電廠1號機等新機組都在趕工，分別在2月、7月上線，可再挹注供電200多萬瓩，但仍會有舊機組除役，一來一往之間，可發電量、備轉容量計算要非常審慎，按照供需狀況做好調度。

楊偉甫表示，申請重啟核二廠2號機是為把所有可用的能源都充分準備，讓調度更有彈性，但非核家園目標完全沒有改變，停機中的核一廠1號機沒有重啟的打算，今年年底執照就會到期將如期除役。

全台四座核電廠中，核三廠2部機組、核二廠1號機滿載運轉，核四廠封存未曾運轉，核一廠1號機2014年底燃料匣鎖緊裝置螺栓斷裂，台電已將設備折舊11.16億元、燃料成本41.21億元全數認列；核一廠2號機則在去年因豪雨造成輸電塔倒塌而跳機，由於燃料池已滿而不再啟動。