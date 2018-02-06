1月CPI年增0.88% 年前物價緩升

2018-02-06 16:44 中央社 台北6日電



年節將至，民眾關注物價漲幅，主計總處今天公布1月消費者物價總指數（CPI），較去年12月跌0.35%，經調整季節變動因素後跌0.23%；扣除蔬果與能源後的核心CPI漲0.82%。

主計總處公布，107年1月CPI較106年同期漲0.88%，主因香菸、燃氣、油料費及醫療費用價格調漲，加上蔬菜、乳類及肉類價格上揚，水果受基數較高影響，價格下跌，另保母費及旅遊團費等部分服務費用，因去年春節在1月，價格相對下跌，抵銷部分漲幅。

如果扣除蔬菜、水果漲1.11%，再剔除能源後的核心CPI為漲0.82%。