共享經濟夯 網路出現家電出租平台

2018-02-06 14:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



春節前開銷大該如何省錢？或者有什麼方法還可小賺紅包財呢？近來不僅出現家電出租共享平台，讓有大掃除需求的人可以租用家電外，拍賣網站也大量湧入尾牙獎品，不少民眾計畫拍賣用不到的尾牙獎品換現金。此外，便利超商也結合信用卡公司，推出特定支付工具的春節採買優惠。

共享經濟夯，現在租借平台也提供各種家電用品，電電租表示，尤其是吸塵器、空氣清淨機、掃地機器人等家電最受歡迎，如果平常捨不得買如 Dyson，或不想買錯高級精品家電的朋友，都可以只要花幾百塊先租用看看，再決定要不要買，才不浪費。同時，還可以跟電租公請教試用心得，而出租家電的人也可以賺點零用錢，過年前為自己賺點小紅包，家電租用可說是共享經濟生態中的新亮點。

此外，近來也出現了尾牙獎品出清潮，根據拍賣平台Carousell旋轉拍賣的「台灣民眾尾牙獎品意向調查」發現，今年已有四成九民眾收到不喜歡的尾牙獎品，六成民眾考慮「轉送他人」，也有五成七表示想「透過線上或App拍賣」，三成三民眾計畫「跟別人交換」，僅二成四民眾選擇「禮貌性地留在家」。

民眾推估獲得的獎品原價多在1000~3000元間，四成一民眾表示曾經脫手尾牙獎品，其中多數賺取5000~3萬元不等外快。由此可見，若熟悉行動拍賣，年前可望小賺一筆紅包財。

旋轉拍賣台灣區經理劉謙表示，大眾常忽視節慶消費的資源議題，然而，許多民眾懂得選擇行動拍賣平台出清或購買商品，顯示台灣行動拍賣環境逐漸成熟。劉謙強調，在過度消費的社會中，更該重視「延續物命」的價值，將資源傳遞給需要的人。