科技人才流失 財經作家：台灣小吃將成百業蕭條的最後一棒？

2018-02-06 11:39 聯合新聞網 綜合報導



台灣小吃將成為市場榮景的最後一幕？示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

近年新聞常見各行各業的專業人士轉戰餐飲業，例如苦蹲辦公室的工程師搖身一變成為雞排大王，或是醫生脫下手術袍開始研發菜單，這些轉行成功開創事業第二春的故事雖勵志感人，但看在財經專家的眼裡，卻成為預示台灣經濟發展受到侷限，生產力人口轉移的悲傷寓言。

財經作家狄驤在《商業周刊》發文表示，如果連蘋果手機和商品也繼續衰退下去，台灣出口代工品沒人要，工程師或醫師教授銀行主管都去賣小吃時，台灣就要從科技島變成小吃島了。

前央行總裁彭淮南曾提出，人口老化導致勞動生產力不足，以及投資不振，將成為拖垮台灣經濟的最大隱憂。針對這個說法，狄驤進一步以餐飲業為例作出說明，當低薪環境加上外資熱錢不來，逼得島內人才放棄原有的研發技術和專業技能，「餐飲小吃就像是台灣經濟垂死的最後一口氣，會是台灣百業蕭條後的最後一棒。」

一份2016年台灣餐飲業發展趨勢的研究顯示，餐飲業的數目在過去五年呈現逐年增加的趨勢，從業人員數也跟著逐年增長。這樣的發展也許暫時顯示了市場的榮景，但狄驤認為，若過多人才投入餐飲業，將有可能演變為過度發展、削價競爭的一片紅海。

「台灣小吃是世界之光雖然值得我們驕傲自豪，但是投資的錢潮並不會投入到小吃業中。」狄驤指出，世界發展的趨勢已集中在AI和機器人、電動車和5G產業上。當不用支付勞健保和勞退金的機器人服務生出現，還有會自動向廠商下單備料、依照設定步驟做出滷味小吃的AI機器出現，就會終結台灣目前僅剩的勞動力和產業利基。