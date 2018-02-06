供給速度無法滿足需求 投顧：油價區間緩步墊高

2018-02-06 09:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



富蘭克林證券投顧表示，在全球需求成長、OPEC與產油國減產及原油庫存下滑的情況下，今年油價並不看淡。

加上沙特阿美今年初次掛牌（IPO），沙烏地阿拉伯有極大誘因維持油價，且部分產油國面臨動盪或財政困境，可能影響產能（ex.委內瑞拉、伊拉克），因此今年各投行紛紛上調油價預期，油價預期區間已從去年50至60美元／桶，逐步上移至60至70美元／桶。

儘管後續美國原油產量增速可能超過預期、限制油價漲勢，然中長期來看，只要全球經濟溫和成長，近幾年能源業者投資不足，油價供給增加速度可能無法滿足未來的原油需求，油價區間可望緩步墊高。