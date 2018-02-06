親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核二重啟爭議
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

蒙藏國大之子 丁強曝乾德門標準公子哥兒留不住錢

投顧：新興市場展望佳 企業獲利動能增溫

2018-02-06 09:13經濟日報 記者王皓正╱即時報導

富蘭克林證券投顧表示，受惠全球經濟同步呈現擴張趨勢，實質需求改善提振民間部門投資信心，全球企業資本支出成長率現階段正呈現跨區域、跨產業地廣泛式復甦，加以溫和的通膨與偏低的實質利率水準環境，以及能源與商品價格上揚趨勢，有助推動新興市場成長動能。

以歷史經驗觀察，新興市場與成熟市場間成長率差距與新興股市相對成熟股市表現具正向連動，此成長率差距於2007年達到高峰6.5%後放緩，並於2015年滑落至低點2%。

隨著新興市場前景改善，德意志銀行預期，新興市場與成熟市場間成長率差距至2019年將擴張至3.1%，有利新興股市延續優於成熟股市表現。

新興市場通膨德意志銀行

相關新聞

驚！台電董事長：今年有9個月份 都供電吃緊

2018-02-06 21:10

共享經濟夯 網路出現家電出租平台

2018-02-06 14:38

科技人才流失 財經作家：台灣小吃將成百業蕭條的最後一棒？

2018-02-06 11:39

93家史坦普500企業 本周將公布財報

2018-02-06 10:29

供給速度無法滿足需求 投顧：油價區間緩步墊高

2018-02-06 09:44

主計總處今公布1月消費者物價指數

2018-02-06 06:02

去年受理專利申請7.3萬件 終結連三降

2018-02-06 00:59

阿里OPPO 躋身專利申請十強

2018-02-06 00:59

例假放寬 貨客運業工會抗議

2018-02-06 00:12

財經觀點／大陸投資環境改變 協助台商轉型

2018-02-05 23:50

油價春節凍漲 行政院拍板

2018-02-05 21:59

張忠謀真情告白 談徬徨、生死與愛

2018-02-01 09:47

專訪／TVBS董事長張孝威40年職涯 經歷九次轉職

2018-01-31 10:22

東南亞薪情好 恐失代工優勢

2018-01-30 23:59
看更多

熱門文章

科技人才流失 財經作家：台灣小吃將成百業蕭條的最後一棒？

2018-02-06 11:39

iPhone晶片傳轉單 衝擊台積

2018-02-06 00:49

科技大廠加碼獎送葡萄 員工崩潰：史上最爛尾牙

2018-02-06 16:27

財產傳承諜對諜 怕老來子不孝？1招搞定5需求

2018-02-06 09:00

虛擬貨幣可買房？ 北市屋主喊「200比特幣有找」

2018-02-06 09:36

不滿重啟核電 環團提告：要賴清德走下神壇

2018-02-06 10:57

景氣差有人賺 這間公寓四年賺900萬元

2018-02-06 09:50

新聞眼／重啟核二2號機 避免選戰炒作空汙

2018-02-05 23:59

長榮航太 改機 能量大爆發

2018-02-06 00:19

93家史坦普500企業 本周將公布財報

2018-02-06 10:29

賴神宣布重啟核2 專家：只會欺騙的政府

2018-02-06 16:49

鴻海投資電動車 近三月三度加碼

2018-02-06 00:46

去化速度反變慢 北市一間房子平均要賣四個月

2018-02-06 10:55

星展銀台灣總座 驚傳異動

2018-02-06 01:31

才開年用電就飆…核二2號機申請重啟

2018-02-06 00:41

核二2號機重啟 朱立倫：民進黨能源政策轉彎

2018-02-06 10:49

房市買氣回溫 屋主態度轉硬

2018-02-06 14:48

美元資產多元布局 首選創新產業及稅改題材

2018-02-06 10:34

不景氣賣房子 台中87天就賣掉六都最快

2018-02-06 11:42

五外銀高層 兩年換一輪

2018-02-06 01:31

重啟核2 盧秀燕偕蕭萬長籲：中火應同步停2機組

2018-02-06 14:23

長榮集團金雞…營收二位數成長

2018-02-06 00:19

投顧：新興市場展望佳 企業獲利動能增溫

2018-02-06 09:13

蘋果訂單／博通買高通 展現必娶決心

2018-02-06 00:47

子女結婚 善用贈與免稅額

2018-02-06 01:14

重啟核2廠害中火10機組火力全開？台電：開7機組

2018-02-06 16:00

元大證攻財富管理 走出傳統經營模式

2018-02-06 01:31

阿里OPPO 躋身專利申請十強

2018-02-06 00:59

新台幣午盤貶9.7分 外資撤了沒？看這兩天

2018-02-06 12:25

觀察站／賴揆的一石三鳥之計

2018-02-06 00:58

公銀海外布局 美、加風險高

2018-02-06 01:31

蘋果訂單／大廠商戰 牽動訂單挪移

2018-02-06 00:47

油價春節凍漲 行政院拍板

2018-02-05 21:59

新台幣升值 三祕訣讓美元保單變划算

2018-02-06 10:22

宏達電今晚尾牙 席開243桌 總獎項近900萬

2018-02-06 16:44

核二二號機再轉？賴清德：蔡總統非核家園目標沒影響

2018-02-06 10:56

拚買氣 北台灣29建案過年不打烊

2018-02-06 10:53

台電董事長楊偉甫：今年台電要有盈餘 很困難

2018-02-06 14:50

法遵成本吃不消 公股將這些海外市場列高風險地區

2018-02-05 22:25

主計總處今公布1月消費者物價指數

2018-02-06 06:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top