投顧：新興市場展望佳 企業獲利動能增溫

2018-02-06 09:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



富蘭克林證券投顧表示，受惠全球經濟同步呈現擴張趨勢，實質需求改善提振民間部門投資信心，全球企業資本支出成長率現階段正呈現跨區域、跨產業地廣泛式復甦，加以溫和的通膨與偏低的實質利率水準環境，以及能源與商品價格上揚趨勢，有助推動新興市場成長動能。

以歷史經驗觀察，新興市場與成熟市場間成長率差距與新興股市相對成熟股市表現具正向連動，此成長率差距於2007年達到高峰6.5%後放緩，並於2015年滑落至低點2%。

隨著新興市場前景改善，德意志銀行預期，新興市場與成熟市場間成長率差距至2019年將擴張至3.1%，有利新興股市延續優於成熟股市表現。