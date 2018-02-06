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力推泰國來台觀光 目標35萬人次

2018-02-06 06:40中央社 曼谷5日專電

去年泰國來台旅客人數近30萬人次，較前一年成長近5成，為擴大成效，台灣觀光局組成百人推廣團參加泰國春季旅展，並將以全年35萬人次為目標。

由台灣觀光局與台灣觀光協會組成的泰國推廣團今天晚間在曼谷市一家飯店舉行說明會，吸引泰國媒體與業者逾200人參與，推薦台灣最新的觀光行程，有陽明山的櫻花和海芋、日月潭及阿里山的櫻花季，以及台南蓮花季等，其他還有楓紅、溫泉和騎自行車等自由行行程。

另外特別推薦行政院退除役官兵輔導委員會所轄的福壽山等多座高山農場的花季和採果行程，吸引泰國民眾到台灣體驗高山農場行程，主要是緣起於前泰國國王蒲美蓬在1963年訪台後，開啟中華民國與泰國間的農業交流，徹底改造泰國北部山區的農作種植。

推廣團團長開陽旅行社總經理鄧禹興表示，自2016年8月起，政府給予泰國民眾免簽證來台觀光後，來台泰國觀光客快速成長，2017年全年有29萬2534人次泰國民眾來台旅遊，較2016年的19萬5640人次，大幅成長約5成，在航空業者配合下，今年目標上看35萬人次。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源表示，台灣有許多美食和四季不同風景，希望台灣與泰國的觀光產業能夠相互合作，兼顧旅客數量與行程品質，觀光產業是永續性的，推出優質產品，讓泰國民眾深入體驗台灣風情，有助推動台泰的良性交流互動。

在今年2月7日至11日的泰國春季旅遊展中，台灣百人推廣團帶來精彩的台灣行程，以及表演節目與美食體驗，讓泰國民眾感受台灣豐富多元的旅遊活動，有知名的珍珠奶茶試飲、巧克力DIY和中西樂器合併演奏的樂團演出，凡是購買台灣行程產品立即就送好禮，並有機票抽獎活動，希望炒熱今年來台觀光市場。

泰國櫻花季

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