例假放寬 貨客運業工會抗議

2018-02-06 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



台灣汽車貨運倉儲業產業工會、客運業產業工會、貨運倉儲業產業工會等團體，昨到勞動部抗議被納入免七休一的行業。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook 勞動部日前預告將汽車貨運業、公路汽車客運業等卅八種行業納入七休一例假可挪移行業，不過台灣汽車貨運倉儲、客運業產業等工會昨到勞動部抗議，指相關產業資方早已違法成性、過勞氾濫，要求勞動部撤回放寬案，否則過勞恐危及乘客安全。勞動部回應說，草案仍在預告期間，將持續搜集意見綜合評估。

勞動部上周公布首波可連續上班十二天的卅八行業，包括客運、貨運、食品製造業可在春節、特定節日免七休一。

台灣汽車貨運倉儲業產業工會理事長林志雄說，去年勞基法修法期間爭議不斷，立法院衛環委員會召開多場公聽會聽取勞資雙方意見，會中大多勞工代表都反對開放七休一例外，原因是資方早已違法成性、造成過勞氾濫，光是去年開罰近就百件，顯示政府把關早已失靈。

台灣汽車客運業產業工會代表黃佳騰也說，客運業低薪、高工時，放寬後只會讓司機更過勞，影響交通安全、也將加速產業缺人，若勞動部未撤回，不排除會有更大的抗議。

但中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會秘書長謝界田受訪說，現行七休一缺乏彈性，每逢元宵燈會、清明掃墓等大型活動或連假疏運，都讓排班窒礙難行，納入彈性不代表休假減少。

不過謝界田也坦言，客運業確實長期面臨駕駛人力缺口，全國客運駕駛約缺兩千多人，若無法補足，遇到連假才會缺乏彈性，長期作法仍需補足人力缺口，才會避免造成惡性循環，將持續與駕駛、工會溝通，盼理解客運公司立場。