油價春節凍漲 行政院拍板

2018-02-05 21:59 中央社 台北6日電



台灣中油公司宣布，農曆春節期間，汽、柴油價格上漲不予調整。 聯合報系資料照片／記者王敏旭攝影 分享 facebook 行政院今天表示，為使民眾過好年，台灣中油公司宣布，農曆春節期間（自12日凌晨零時起，至25日深夜12時止），汽、柴油價格上漲不予調整，由中油自行吸收；如油價下跌，則依調價機制調降。

農曆春節將屆，為瞭解春節物資供應情況，行政院副院長施俊吉今天主持「穩定物價小組」會議，責請農業委員會、經濟部、公平交易委員會、行政院消保處等相關部會，嚴密監控各類農漁畜商品、民生物資的市場供需與價格狀況。

行政院晚間發布新聞稿表示，為使民眾過好年，中油宣布，農曆春節期間，汽、柴油價格上漲不予調整，由中油自行吸收；如油價下跌，則依調價機制調降。

此外，2月家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷與車用液化石油氣價格，依液化石油氣調價機制計算後已調降價格；另有關液化天然氣（LNG）價格部分，依據政府核定的天然氣計價公式計算，2月國內天然氣價格不予調整。

在年節應景食品方面，農委會表示，年節需量較大的蘿蔔、大芥菜、甘藍等當季蔬菜供量充裕，預期春節前整體蔬、果、花卉供量足敷年節市場需求。毛豬、土雞、雞蛋，以及魚類等水產品，在農曆年前也會增加供給，各項年節農產品批發市場將可配合彈性增加供應量，以充裕供應春節需求。

農委會說，近期雖有寒流襲台，以目前生產狀況推估，研判尚不致影響各項農產品短期供應。國人過年喜愛的白鯧，需求暢旺但野生量少，價位較高，消費者也可多多選購經濟實惠的台灣鯛、鱸魚、石斑魚及金鯧等替代魚種。

經濟部表示，為協助穩定春節應節商品價格，已針對國內4大超商、1家超市、1家量販店業者及11處傳統市場，就春節相關應節商品進行監測，經訪查通路商年菜價格與去年相較，大致維持穩定。

行政院消保處表示，經赴量販店、超市與北、中、南年貨商圈訪查結果，量販店與超市年節產品中，魷魚絲因產量減少，價格漲幅較大（上漲13.3%）；花生、香菇、瓜子略漲。迪化商圈的烏魚子漲幅較大（上漲6.8%），花生、瓜子次之。一般等級鮑魚無論在量販超市或迪化商圈，均因業者促銷而價格下跌。台中及高雄年貨商圈產品價格則大多持平。整體而言，年節產品尚無普遍性上漲趨勢。