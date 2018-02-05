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財經觀點／大陸投資環境改變 協助台商轉型

2018-02-05 23:50聯合報 台灣經濟研究院兩岸中心主任陳華昇

台灣經濟研究院兩岸中心主任陳華昇。記者戴瑞芬／攝影
台灣經濟研究院兩岸中心主任陳華昇。記者戴瑞芬／攝影
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大陸人口紅利消失，生產成本遽增；環保法規趨嚴，動輒停工、限產；在反避稅下，更難逃被查稅、追稅。相對過去大陸提供租稅優惠、廉價勞工等招商引資，如今台商在大陸的投資環境已經改變。

近兩年大陸台商面臨不少的衝擊，二○一六年六月「四十二號文」規範關聯申報、去年「六號公告」鎖定特別納稅調查調整，追查移轉訂價，許多台商遭到大陸罰款處分。此外，去年七月大陸實施「非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查」，許多台商、台幹在第三地所得，也被大陸稅務局要求課稅，影響層面廣。

還有環保稽核，去年底開始，包括昆山、東莞、重慶、天津等台商較集中投資地區，當地政府發出限汙令，許多台廠被要求停工停產以改善環保，直接衝擊到台商的生產，更迫使台商必須更換機器設備，增加營運成本。

大陸台商面臨大陸法令要求，和環境變化的壓力，挑戰越來越大，台商在大陸的投資環境逐漸惡化，但所能獲得的協助卻非常有限。

民進黨執政後，過去能替台商申請權益的兩岸兩會，協商大門緊閉甚至溝通管道均已中斷，連帶影響大陸國台辦投訴局與國民黨大陸事務部之間的台商申訴、協調機制也未若以往暢通。

台商發現，如今當大陸法令調整，或大陸經營發展環境變化時，台商的合法權益已經投訴無門。而不被聞問的情況越來越嚴重，台商如鯁在喉的是，政府不應因新南向而忽略大陸台商，對於在外打拚二、三十年的台商，政府應該持續關心。

大陸經濟結構調整下，產業升級轉型是必然趨勢，台灣應該持續政策支持台商，掌握對大陸經濟成長與新興市場趨勢，協助台商突破傳統經營策略，對台商因應挑戰助一臂之力。（記者戴瑞芬採訪整理）

台商民進黨新興市場國台辦追稅

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